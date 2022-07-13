Против бандеровщины, но за суверенитет: Ищенко назвал причину поражения «русской» Украины
08:30 13.07.2022 (обновлено: 12:03 13.07.2022)
В противостоянии русской и бандеровской Украины в 1991-2014 годах значительную роль играл национальный бизнес, стремившийся дистанцироваться от российского бизнеса, написал политолог Ростислав Ищенко в свой статье для издания Украина.ру
По его словам, современные конфликты практически не бывают однослойными, они «разнообразны, разноцветны и многослойны».
«Даже, казалось бы, простейший конфликт противостояния русской и бандеровской Украины в 1991-2014 годах не может быть корректно рассмотрен, как противостояние двух сил. В нём присутствовали и порой играли ключевую роль проукраинские русские и национал-коммунисты, выступавшие поначалу против бандеровщины, но за суверенитет. В нём присутствовал и играл значительную роль национальный бизнес, стремившийся дистанцироваться от российского бизнеса, закрыться от него как от более мощного конкурента», — сказал Ищенко.
По его мнению, бизнес был к бандеровщине равнодушен, но стремился использовать её русофобию, для «защиты» своей территории от русской конкуренции.
Полный текст можно прочитать здесь.