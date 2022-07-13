Против бандеровщины, но за суверенитет: Ищенко назвал причину поражения «русской» Украины - 13.07.2022 Украина.ру
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Против бандеровщины, но за суверенитет: Ищенко назвал причину поражения «русской» Украины
Против бандеровщины, но за суверенитет: Ищенко назвал причину поражения «русской» Украины - 13.07.2022 Украина.ру
Против бандеровщины, но за суверенитет: Ищенко назвал причину поражения «русской» Украины
В противостоянии русской и бандеровской Украины в 1991-2014 годах значительную роль играл национальный бизнес, стремившийся дистанцироваться от российского бизнеса, написал политолог Ростислав Ищенко в свой статье для издания Украина.ру
2022-07-13T08:30
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новости
украина
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По его словам, современные конфликты практически не бывают однослойными, они «разнообразны, разноцветны и многослойны».По его мнению, бизнес был к бандеровщине равнодушен, но стремился использовать её русофобию, для «защиты» своей территории от русской конкуренции.Полный текст можно прочитать здесь.
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новости, украина

Против бандеровщины, но за суверенитет: Ищенко назвал причину поражения «русской» Украины

08:30 13.07.2022 (обновлено: 12:03 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаРостислав Ищенко
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
В противостоянии русской и бандеровской Украины в 1991-2014 годах значительную роль играл национальный бизнес, стремившийся дистанцироваться от российского бизнеса, написал политолог Ростислав Ищенко в свой статье для издания Украина.ру
По его словам, современные конфликты практически не бывают однослойными, они «разнообразны, разноцветны и многослойны».
«Даже, казалось бы, простейший конфликт противостояния русской и бандеровской Украины в 1991-2014 годах не может быть корректно рассмотрен, как противостояние двух сил. В нём присутствовали и порой играли ключевую роль проукраинские русские и национал-коммунисты, выступавшие поначалу против бандеровщины, но за суверенитет. В нём присутствовал и играл значительную роль национальный бизнес, стремившийся дистанцироваться от российского бизнеса, закрыться от него как от более мощного конкурента», — сказал Ищенко.
Выдрин деградация коллаж - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 09:25
Просто о сложном. Почему Украина деградировалаФилософ и политолог Дмитрий Выдрин объяснил, почему при большом промышленном и аграрно-сырьевом потенциале, а также выгодном геополитическом положении Украина продолжает деградировать — в экономическом, политическом и социальном планах
По его мнению, бизнес был к бандеровщине равнодушен, но стремился использовать её русофобию, для «защиты» своей территории от русской конкуренции.
Полный текст можно прочитать здесь.
 
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