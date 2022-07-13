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Против бандеровщины, но за суверенитет: Ищенко назвал причину поражения «русской» Украины

Против бандеровщины, но за суверенитет: Ищенко назвал причину поражения «русской» Украины - 13.07.2022 Украина.ру

Против бандеровщины, но за суверенитет: Ищенко назвал причину поражения «русской» Украины

В противостоянии русской и бандеровской Украины в 1991-2014 годах значительную роль играл национальный бизнес, стремившийся дистанцироваться от российского бизнеса, написал политолог Ростислав Ищенко в свой статье для издания Украина.ру

2022-07-13T08:30

2022-07-13T08:30

2022-07-13T12:03

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украина

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По его словам, современные конфликты практически не бывают однослойными, они «разнообразны, разноцветны и многослойны».По его мнению, бизнес был к бандеровщине равнодушен, но стремился использовать её русофобию, для «защиты» своей территории от русской конкуренции.Полный текст можно прочитать здесь.

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2022

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