https://ukraina.ru/20220713/1034339459.html

Выдрин: Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в «дурака», особенно - подкидного

Выдрин: Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в «дурака», особенно - подкидного - 13.07.2022 Украина.ру

Выдрин: Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в «дурака», особенно - подкидного

Американский политолог Збигнев Бжезинский любил сравнивать политический мир с шахматной доской. При этом, он утверждал, что фигуры с нее не исчезают, а только меняют статус. В интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Выдрин рассказал о положении фигур на доске под названием «Украина»

2022-07-13T05:45

2022-07-13T05:45

2022-07-13T12:14

новости

дмитрий выдрин

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«Здесь почти нет "окончательно сметенных" фигур. Просто пешки стали "офицерами" и "королями", а последние превратились в "шестерок"… Впрочем, Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в "дурака". Особенно — подкидного», — сказал эксперт.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.

/20220712/1034328410.html

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2022

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новости, дмитрий выдрин