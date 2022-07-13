https://ukraina.ru/20220713/1034339459.html
Выдрин: Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в «дурака», особенно - подкидного
Выдрин: Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в «дурака», особенно - подкидного - 13.07.2022 Украина.ру
Выдрин: Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в «дурака», особенно - подкидного
Американский политолог Збигнев Бжезинский любил сравнивать политический мир с шахматной доской. При этом, он утверждал, что фигуры с нее не исчезают, а только меняют статус. В интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Выдрин рассказал о положении фигур на доске под названием «Украина»
2022-07-13T05:45
2022-07-13T05:45
2022-07-13T12:14
новости
дмитрий выдрин
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«Здесь почти нет "окончательно сметенных" фигур. Просто пешки стали "офицерами" и "королями", а последние превратились в "шестерок"… Впрочем, Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в "дурака". Особенно — подкидного», — сказал эксперт.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
/20220712/1034328410.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий выдрин
Выдрин: Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в «дурака», особенно - подкидного
05:45 13.07.2022 (обновлено: 12:14 13.07.2022)
Американский политолог Збигнев Бжезинский любил сравнивать политический мир с шахматной доской. При этом, он утверждал, что фигуры с нее не исчезают, а только меняют статус. В интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Выдрин рассказал о положении фигур на доске под названием «Украина»