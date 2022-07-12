https://ukraina.ru/20220712/1034345134.html

Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИ

Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИ - 13.07.2022 Украина.ру

Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИ

Минобороны Испании готово передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров М113, которые находятся на сохранении и в «разном состоянии», передает издание Infodesensa, ссылаясь на собственные источники в ведомстве

2022-07-12T17:34

2022-07-12T17:34

2022-07-13T11:11

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танки

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В сообщении уточняется, что танки числятся как те, что «сохраняются, не используются и неактивны».Также автор статьи добавляет, что некоторые испанские компании готовы взяться за ремонт списанной техники для Украины.Кроме того, в материале подчеркнули, что «передача танков Украине предполагает предварительное одобрение Германии и США.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, танки