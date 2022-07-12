Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИ - 13.07.2022 Украина.ру
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Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИ
Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИ - 13.07.2022 Украина.ру
Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИ
Минобороны Испании готово передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров М113, которые находятся на сохранении и в «разном состоянии», передает издание Infodesensa, ссылаясь на собственные источники в ведомстве
2022-07-12T17:34
2022-07-13T11:11
новости
танки
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034345134.jpg?10338550611657699895
В сообщении уточняется, что танки числятся как&nbsp;те, что &laquo;сохраняются, не&nbsp;используются и&nbsp;неактивны&raquo;.Также автор статьи добавляет, что некоторые испанские компании готовы взяться за&nbsp;ремонт списанной техники для&nbsp;Украины.Кроме того, в&nbsp;материале подчеркнули, что &laquo;передача танков Украине предполагает предварительное одобрение Германии и&nbsp;США.&nbsp;&nbsp;
/20220712/1034342346.html
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Украина.ру
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новости, танки

Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИ

17:34 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанктанк леопард
танк леопард - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Sputnik
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Минобороны Испании готово передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров М113, которые находятся на сохранении и в «разном состоянии», передает издание Infodesensa, ссылаясь на собственные источники в ведомстве
В сообщении уточняется, что танки числятся как те, что «сохраняются, не используются и неактивны».
«Как только Leopard 2A4 и M113 перейдут в собственность Украины, правительство Владимира Зеленского будет финансировать их ремонт и модернизацию на территории Испании», — говорится в материале.
Также автор статьи добавляет, что некоторые испанские компании готовы взяться за ремонт списанной техники для Украины.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 15:31
«Прилетели практически в пятак». Изменит ли HIMARS соотношение силЭффектное применение американских РСЗО HIMARS произвело впечатление. Министр обороны Украины Алексей Резников уже заявил, что высокоточные системы «изменили правила игры» и «первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнёров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра»
Кроме того, в материале подчеркнули, что «передача танков Украине предполагает предварительное одобрение Германии и США.
 
 
 
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