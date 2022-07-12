Испания планирует передать Украине танки, требующие ремонта - СМИ
17:34 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
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Минобороны Испании готово передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров М113, которые находятся на сохранении и в «разном состоянии», передает издание Infodesensa, ссылаясь на собственные источники в ведомстве
В сообщении уточняется, что танки числятся как те, что «сохраняются, не используются и неактивны».
«Как только Leopard 2A4 и M113 перейдут в собственность Украины, правительство Владимира Зеленского будет финансировать их ремонт и модернизацию на территории Испании», — говорится в материале.
Также автор статьи добавляет, что некоторые испанские компании готовы взяться за ремонт списанной техники для Украины.
Вчера, 15:31«Прилетели практически в пятак». Изменит ли HIMARS соотношение силЭффектное применение американских РСЗО HIMARS произвело впечатление. Министр обороны Украины Алексей Резников уже заявил, что высокоточные системы «изменили правила игры» и «первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнёров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра»
Кроме того, в материале подчеркнули, что «передача танков Украине предполагает предварительное одобрение Германии и США.