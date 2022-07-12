Названо количество россиян, которые подали заявление на украинскую визу

Украина: для россиян — визы, украинцев — под власть военкоматов С 1 июля на Украине введён визовый режим для граждан России. В этот же день на сайте агентства УНИАН, контролируемого Игорем Коломойским, появилась колонка адвоката Дмитрия Воронцова под характерным названием «Ни шагу без военкомата». Автор излагает основные подходы нового нормативного акта, который фактически вводит визовый режим внутри страны