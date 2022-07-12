Названо количество россиян, которые подали заявление на украинскую визу - 13.07.2022 Украина.ру
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Названо количество россиян, которые подали заявление на украинскую визу
Названо количество россиян, которые подали заявление на украинскую визу - 13.07.2022 Украина.ру
Названо количество россиян, которые подали заявление на украинскую визу
С момента ввода визового режима, десять граждан России подали заявление на получение украинской визы, сообщает 12 июля УНН со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николаенко
2022-07-12T17:01
2022-07-13T11:11
новости
виза
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034344924.jpg?10219857551657699895
&laquo;Шесть&nbsp;&mdash; на&nbsp;краткосрочные визы и&nbsp;четыре&nbsp;&mdash; на&nbsp;долгосрочные, с&nbsp;целью воссоединения с&nbsp;семьей&raquo;,&nbsp;&mdash; приводит издание цитату.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за&nbsp;семь дней действия визового режима на&nbsp;всю Россию не&nbsp;нашлось ни&nbsp;одного гражданина, который подал бы на&nbsp;получение украинской визы. Было более 100 звонков в&nbsp;МИД, посольство Украины от&nbsp;граждан РФ с&nbsp;просьбой разъяснить правила въезда, как&nbsp;получить визу.Визовый режим с&nbsp;Россией Украина ввела с&nbsp;1 июля. Оформить украинские визы россияне могут в&nbsp;Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и&nbsp;Самаре.При этом Россия продолжает соблюдать соглашения, заключенные ранее с&nbsp;Киевом о&nbsp;безвизовых и&nbsp;трансграничных поездках.&nbsp;
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новости, виза

Названо количество россиян, которые подали заявление на украинскую визу

17:01 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыборы президента РФ в регионах России
Выборы президента РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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С момента ввода визового режима, десять граждан России подали заявление на получение украинской визы, сообщает 12 июля УНН со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николаенко
«Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей», — приводит издание цитату.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу.
Введение безвизового режима Украины с ЕС - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 13:32
Украина: для россиян — визы, украинцев — под власть военкоматовС 1 июля на Украине введён визовый режим для граждан России. В этот же день на сайте агентства УНИАН, контролируемого Игорем Коломойским, появилась колонка адвоката Дмитрия Воронцова под характерным названием «Ни шагу без военкомата». Автор излагает основные подходы нового нормативного акта, который фактически вводит визовый режим внутри страны
Визовый режим с Россией Украина ввела с 1 июля. Оформить украинские визы россияне могут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
При этом Россия продолжает соблюдать соглашения, заключенные ранее с Киевом о безвизовых и трансграничных поездках.
 
 
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