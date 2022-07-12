Не Россия и Китай: Сорос назвал главного врага США - 13.07.2022 Украина.ру
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Не Россия и Китай: Сорос назвал главного врага США
Не Россия и Китай: Сорос назвал главного врага США - 13.07.2022 Украина.ру
Не Россия и Китай: Сорос назвал главного врага США
Внутренние враги, а не Китай и Россия угрожают Соединенным Штатам, превращая их в настоящее репрессивное государство, заявил в интервью изданию WELT американский финансист и предприниматель Джордж Сорос 12 июля
2022-07-12T15:16
2022-07-13T11:11
новости
джордж сорос
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&laquo;К счастью, я не&nbsp;единственный, кто говорит, что выживание демократии в&nbsp;Америке находится в&nbsp;серьезной опасности. Американская общественность была шокирована решением об&nbsp;отмене Roe v. Wade (право на&nbsp;аборты). Но люди должны признать это решение тем, чем оно является: частью тщательно продуманного плана по&nbsp;превращению США в&nbsp;репрессивный режим&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он.Помимо правых радикалов, к&nbsp;опасным внутренним врагам Сорос отнес Верховный суд США и&nbsp;Республиканскую партию Дональда Трампа.
/20220606/1034100779.html
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новости, джордж сорос

Не Россия и Китай: Сорос назвал главного врага США

15:16 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Илья Матусихис / Перейти в фотобанкДжордж Сорос на XIII Форуме "Открытого общества": "Европейский Союз и Россия: что ожидать в будущем?"
Джордж Сорос на XIII Форуме Открытого общества: Европейский Союз и Россия: что ожидать в будущем? - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Илья Матусихис
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Внутренние враги, а не Китай и Россия угрожают Соединенным Штатам, превращая их в настоящее репрессивное государство, заявил в интервью изданию WELT американский финансист и предприниматель Джордж Сорос 12 июля
«К счастью, я не единственный, кто говорит, что выживание демократии в Америке находится в серьезной опасности. Американская общественность была шокирована решением об отмене Roe v. Wade (право на аборты). Но люди должны признать это решение тем, чем оно является: частью тщательно продуманного плана по превращению США в репрессивный режим», — сказал он.
Выдрин коллаж
6 июня, 13:56
Не нужно иллюзий. Зачем на самом деле спорили Сорос и Киссинджер – враги РоссииУдивляет меня мировая повестка. Самым цитируемым событием прошедших недель стал давосский баттл двух мастодонтов уходящей политической эпохи: Сороса и Киссинджера
Помимо правых радикалов, к опасным внутренним врагам Сорос отнес Верховный суд США и Республиканскую партию Дональда Трампа.
 
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