https://ukraina.ru/20220712/1034342648.html
Не Россия и Китай: Сорос назвал главного врага США
Не Россия и Китай: Сорос назвал главного врага США - 13.07.2022 Украина.ру
Не Россия и Китай: Сорос назвал главного врага США
Внутренние враги, а не Китай и Россия угрожают Соединенным Штатам, превращая их в настоящее репрессивное государство, заявил в интервью изданию WELT американский финансист и предприниматель Джордж Сорос 12 июля
2022-07-12T15:16
2022-07-12T15:16
2022-07-13T11:11
новости
джордж сорос
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«К счастью, я не единственный, кто говорит, что выживание демократии в Америке находится в серьезной опасности. Американская общественность была шокирована решением об отмене Roe v. Wade (право на аборты). Но люди должны признать это решение тем, чем оно является: частью тщательно продуманного плана по превращению США в репрессивный режим», — сказал он.Помимо правых радикалов, к опасным внутренним врагам Сорос отнес Верховный суд США и Республиканскую партию Дональда Трампа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джордж сорос
Не Россия и Китай: Сорос назвал главного врага США
15:16 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Внутренние враги, а не Китай и Россия угрожают Соединенным Штатам, превращая их в настоящее репрессивное государство, заявил в интервью изданию WELT американский финансист и предприниматель Джордж Сорос 12 июля