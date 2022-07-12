Не Россия и Китай: Сорос назвал главного врага США

Не нужно иллюзий. Зачем на самом деле спорили Сорос и Киссинджер – враги России

Удивляет меня мировая повестка. Самым цитируемым событием прошедших недель стал давосский баттл двух мастодонтов уходящей политической эпохи: Сороса и Киссинджера