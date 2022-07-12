«Прилетели практически в пятак». Изменит ли HIMARS соотношение сил

По сообщениям СМИ, эти системы, поставки которых начались в июне, использовались для обстрела острова Змеиный, а также объектов в Мелитополе, Сватове, Изюме, Перевальске, Стаханове, Новой Каховке, Донецке и Снежном. Пентагон констатировал, что «мы наблюдаем за тем, как украинцы используют HIMARS, и видим, что они имеют значительный успех в их применении».M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — Высокомобильная артиллерийская ракетная система) относится к сравнительно «свежим» системам вооружения. Фирма Lockheed Martin начала её разработку в 1994 году, производство стартовало в 2003 году. Идеологически это классическая «Катюша» — ракетная установка на базе трёхосного колёсного шасси FMTV (база выбрана ввиду авиатранспортабельности комплекса). Она взаимозаменяема с более известной РСЗО M270A1 MLRS (Multiple Launch Rocket System — реактивная система залпового огня) на гусеничном шасси, неся половину её боекомплекта.Система действительно высокомобильна за счёт высокой автоматизации — перевод из походного в боевое положение занимает всего 16 секунд, что позволяет уйти от ответного удара.Дальность HIMARS зависит от типа используемых боеприпасов.Стандартная загрузка, используемая сейчас ВСУ, предполагает запуск шести ракет M30 или М31 GLMRS калибра 227 мм с максимальной дальностью 60-80 км. Ближайший аналог: советско-российский 9К58 «Смерч» и российская 9К515 «Торнадо-С» калибра 300 мм с дальностью стрельбы до 120 километров.Пакет направляющих может быть заменён одной ракетой ATACMS (Army TACtical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) с дальностью стрельбы до 300 километров. После того как 8 июля Джозеф Байден подписал указ о новом пакете военной помощи на $ 400 млн, некоторые СМИ сообщили, что в пакет могут входить эти ракеты, однако в сообщениях американской стороны информации об этом нет, так что это просто суждения не очень внимательных наблюдателей. Впрочем, это не значит, что США не могут поставить эти ракеты когда-то в будущем.С этой платформы может также запускаться ракета PrSM с дальностью 500 км (аналог — российский 9К720 «Искандер»). Однако это совсем недавняя разработка Lockheed Martin, которая только что прошла испытания и отсутствует на вооружении даже армии США.Украинским аналогом HIMARS является высокоточная ракета «Ольха» («Вiльха») разработки КБ «Луч» для применения на РСЗО «Смерч». Изначально предполагалось, что она должна заменить «Точку-У», поскольку её дальность стрельбы составляла 120 км. По сообщениям украинских СМИ, в войска было поставлено несколько сот «Ольх», однако единственное сообщение об их применении датировано 3 марта. На больших дистанциях применяются всё те же «Точки». Судя по всему, разработанное в рекордно короткие сроки Wunderwaffe («оружие возмездия» — термин, введённый рейсхминистерством пропаганды во время II Мировой войны) осталось рекламно-пиаровским.С российской стороны используются «Торнадо-С» с такой же дальностью, однако СВО для них скорее испытательный полигон — по официальным данным, на начало 2022 года в войсках было всего 20 таких установок.Выявленная высокая точность HIMARS в украинских условиях связана с целым комплексом факторов.Во-первых, это высокая точность и кучность, которые обеспечиваются простыми и недорогими блоками GPS. Точность ракеты составляет около двух метров.Комментарий военкора Романа Сапонькова: «Весь пакет, 5 или 6 ракет, прилетел практически в пятак. Обычно РСЗО ложится по площадям, а на максимальной дальности так и вовсе разлетается веером… Когда позже днём был в поездке и по дороге положили кассетные Ураганы, метрах в пятистах. Разлёт по большой площади, в полях остались торчать неразорвавшиеся поросята».Во-вторых, это отличная разведка — как спутниковая оптическая, так и радиотехническая и агентурная. Это позволяет класть высокоточные ракеты не в приблизительный район нахождения объекта, а на «подсвеченную» цель.Олег Царёв: «Американцы передали украинцам пароли от своих серверов, куда поступает информация со спутников, и командиры на фронте в режиме онлайн видят наши передвижения. Обратите внимание, передали пароли не только Генштабу, но и командирам на местах. Это позволяет сразу без потери времени на месте принимать решения» (мы не уверены, что дело обстоит именно так — полученная от США информация всё же фильтруется, для чего существует совместный разведцентр во Львове, а у полевых командиров есть достаточно тактических разведсредств — РЛС, беспилотники, станции перехвата и т. п.).Отметим, однако, что HIMARS'ами стреляли до сих пор по стационарным объектам, занимающим довольно большую площадь (склады, командные пункты), что позволяет наносить гарантированное поражение. В СМИ встречались упоминания об охоте за российскими средствами ПВО, но украинская сторона об их поражении HIMARS'ами не рапортует, а российская (не на уровне МО, а на уровне военкоров) потерь не признаёт.В-третьих, это чётко рассчитанный медийный эффект — украинские СМИ сразу же отчитываются об эффективном применении американских РСЗО и базируют на этих фактах целую медийную кампанию. Отметим, что военное командование работает в контакте с центрами информационно-психологических операций. Именно потому удары наносятся, прежде всего, по целям, не требующим высокой точности, но попадание по которым производит максимальный медийный эффект (склады боеприпасов).В-четвёртых, HIMARS продемонстрировали способность прорывать систему ПВО.Обычно используется уже апробированная тактика — по выбранной цели наносится несколько залпов более дешёвыми РСЗО «Ураган», по которым и разряжаются российские ЗРК, а потом наносится удар HIMARS'ами. Также их действия сопровождает работа американских систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).Использование этой тактики в случае применения «Точек-У» эффективно лишь отчасти из-за того, что «Ураганы» имеют значительно меньшую дальность стрельбы. Но дальность «Ураганов» и HIMARS'ов сравнима.В-пятых, удары по большим складам эффективны из-за их централизации.С одной стороны, большими складами в районах развитой инфраструктуры просто удобнее пользоваться чисто логистически.С другой стороны, применение небольших рассредоточенных складов требует более продвинутых схем работы тыловых служб (украинская сторона эти схемы, предоставленные американцами, освоила). Может ли HIMARS изменить соотношение сил на фронте?Нет, не может. Во всяком случае, пока.Эффективность этих ракет (пока что, в основном, медийная) минимизируется относительно простыми способами, прежде всего путём рассредоточения объектов, которые могут быть этими ракетами поражены. Вообще же, главным методом борьбы с ними является минимизация эффективности средств украинской разведки (как технической, так и агентурной).Самое же главное, их очень мало: сейчас в ВСУ всего четыре такие установки (МО России отчитывалось об уничтожении двух из них, но независимых подтверждений этого пока нет). Всего же заявлено о поставках 12 установок. Кроме того, Германия, Великобритания, Нидерланды и Норвегия обещали поставить 18 MLRS, но пока что их на Украине не видели. Эти установки могут нанести болезненные потери и даже замедлить продвижение российских войск на определённых направлениях (за счёт дефицита снарядов), но не более того.Серьёзно повлиять на ситуацию могут поставки нескольких десятков пусковых установок (Алексей Арестович оценивал потребности ВСУ в них в 60 штук) и дальнобойных ракет ATACMS, которые могут поражать цели в глубоком тылу российских войск, в том числе в Крыму. Видимо, именно в свете этих соображений Польша заказала в мае 500 установок HIMARS. Пока, правда, ни одна из них не поставлена, и вообще неизвестно, когда США смогут начать выполнять этот заказ, не говоря уже о том, чтобы его закончить (по имеющейся информации, размещение этого заказа маловероятно до начала следующего финансового года). Для сравнения: в 2017 году Румыния заказала в США 54 HIMARS, из которых сейчас поставлено всего 18.

Эффектное применение американских РСЗО HIMARS произвело впечатление. Министр обороны Украины Алексей Резников уже заявил, что высокоточные системы «изменили правила игры» и «первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнёров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра»

Эффектное применение американских РСЗО HIMARS произвело впечатление. Министр обороны Украины Алексей Резников уже заявил, что высокоточные системы «изменили правила игры» и «первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнёров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра»

По сообщениям СМИ, эти системы, поставки которых начались в июне, использовались для обстрела острова Змеиный, а также объектов в Мелитополе, Сватове, Изюме, Перевальске, Стаханове, Новой Каховке, Донецке и Снежном. Пентагон констатировал, что «мы наблюдаем за тем, как украинцы используют HIMARS, и видим, что они имеют значительный успех в их применении».

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — Высокомобильная артиллерийская ракетная система) относится к сравнительно «свежим» системам вооружения. Фирма Lockheed Martin начала её разработку в 1994 году, производство стартовало в 2003 году. Идеологически это классическая «Катюша» — ракетная установка на базе трёхосного колёсного шасси FMTV (база выбрана ввиду авиатранспортабельности комплекса). Она взаимозаменяема с более известной РСЗО M270A1 MLRS (Multiple Launch Rocket System — реактивная система залпового огня) на гусеничном шасси, неся половину её боекомплекта.

Система действительно высокомобильна за счёт высокой автоматизации — перевод из походного в боевое положение занимает всего 16 секунд, что позволяет уйти от ответного удара.

Дальность HIMARS зависит от типа используемых боеприпасов.

Стандартная загрузка, используемая сейчас ВСУ, предполагает запуск шести ракет M30 или М31 GLMRS калибра 227 мм с максимальной дальностью 60-80 км. Ближайший аналог: советско-российский 9К58 «Смерч» и российская 9К515 «Торнадо-С» калибра 300 мм с дальностью стрельбы до 120 километров.

Пакет направляющих может быть заменён одной ракетой ATACMS (Army TACtical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) с дальностью стрельбы до 300 километров. После того как 8 июля Джозеф Байден подписал указ о новом пакете военной помощи на $ 400 млн, некоторые СМИ сообщили, что в пакет могут входить эти ракеты, однако в сообщениях американской стороны информации об этом нет, так что это просто суждения не очень внимательных наблюдателей. Впрочем, это не значит, что США не могут поставить эти ракеты когда-то в будущем.

С этой платформы может также запускаться ракета PrSM с дальностью 500 км (аналог — российский 9К720 «Искандер»). Однако это совсем недавняя разработка Lockheed Martin, которая только что прошла испытания и отсутствует на вооружении даже армии США.

Украинским аналогом HIMARS является высокоточная ракета «Ольха» («Вiльха») разработки КБ «Луч» для применения на РСЗО «Смерч». Изначально предполагалось, что она должна заменить «Точку-У», поскольку её дальность стрельбы составляла 120 км. По сообщениям украинских СМИ, в войска было поставлено несколько сот «Ольх», однако единственное сообщение об их применении датировано 3 марта. На больших дистанциях применяются всё те же «Точки». Судя по всему, разработанное в рекордно короткие сроки Wunderwaffe («оружие возмездия» — термин, введённый рейсхминистерством пропаганды во время II Мировой войны) осталось рекламно-пиаровским.

С российской стороны используются «Торнадо-С» с такой же дальностью, однако СВО для них скорее испытательный полигон — по официальным данным, на начало 2022 года в войсках было всего 20 таких установок.

Выявленная высокая точность HIMARS в украинских условиях связана с целым комплексом факторов.

Во-первых, это высокая точность и кучность, которые обеспечиваются простыми и недорогими блоками GPS. Точность ракеты составляет около двух метров.

Комментарий военкора Романа Сапонькова: «Весь пакет, 5 или 6 ракет, прилетел практически в пятак. Обычно РСЗО ложится по площадям, а на максимальной дальности так и вовсе разлетается веером… Когда позже днём был в поездке и по дороге положили кассетные Ураганы, метрах в пятистах. Разлёт по большой площади, в полях остались торчать неразорвавшиеся поросята».

Во-вторых, это отличная разведка — как спутниковая оптическая, так и радиотехническая и агентурная. Это позволяет класть высокоточные ракеты не в приблизительный район нахождения объекта, а на «подсвеченную» цель.

Олег Царёв: «Американцы передали украинцам пароли от своих серверов, куда поступает информация со спутников, и командиры на фронте в режиме онлайн видят наши передвижения. Обратите внимание, передали пароли не только Генштабу, но и командирам на местах. Это позволяет сразу без потери времени на месте принимать решения» (мы не уверены, что дело обстоит именно так — полученная от США информация всё же фильтруется, для чего существует совместный разведцентр во Львове, а у полевых командиров есть достаточно тактических разведсредств — РЛС, беспилотники, станции перехвата и т. п.).

Отметим, однако, что HIMARS'ами стреляли до сих пор по стационарным объектам, занимающим довольно большую площадь (склады, командные пункты), что позволяет наносить гарантированное поражение. В СМИ встречались упоминания об охоте за российскими средствами ПВО, но украинская сторона об их поражении HIMARS'ами не рапортует, а российская (не на уровне МО, а на уровне военкоров) потерь не признаёт.

В-третьих, это чётко рассчитанный медийный эффект — украинские СМИ сразу же отчитываются об эффективном применении американских РСЗО и базируют на этих фактах целую медийную кампанию. Отметим, что военное командование работает в контакте с центрами информационно-психологических операций. Именно потому удары наносятся, прежде всего, по целям, не требующим высокой точности, но попадание по которым производит максимальный медийный эффект (склады боеприпасов).

В-четвёртых, HIMARS продемонстрировали способность прорывать систему ПВО.

Обычно используется уже апробированная тактика — по выбранной цели наносится несколько залпов более дешёвыми РСЗО «Ураган», по которым и разряжаются российские ЗРК, а потом наносится удар HIMARS'ами. Также их действия сопровождает работа американских систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Использование этой тактики в случае применения «Точек-У» эффективно лишь отчасти из-за того, что «Ураганы» имеют значительно меньшую дальность стрельбы. Но дальность «Ураганов» и HIMARS'ов сравнима.

В-пятых, удары по большим складам эффективны из-за их централизации.

С одной стороны, большими складами в районах развитой инфраструктуры просто удобнее пользоваться чисто логистически.

С другой стороны, применение небольших рассредоточенных складов требует более продвинутых схем работы тыловых служб (украинская сторона эти схемы, предоставленные американцами, освоила).

Может ли HIMARS изменить соотношение сил на фронте?

Нет, не может. Во всяком случае, пока.

Эффективность этих ракет (пока что, в основном, медийная) минимизируется относительно простыми способами, прежде всего путём рассредоточения объектов, которые могут быть этими ракетами поражены. Вообще же, главным методом борьбы с ними является минимизация эффективности средств украинской разведки (как технической, так и агентурной).

Самое же главное, их очень мало: сейчас в ВСУ всего четыре такие установки (МО России отчитывалось об уничтожении двух из них, но независимых подтверждений этого пока нет). Всего же заявлено о поставках 12 установок. Кроме того, Германия, Великобритания, Нидерланды и Норвегия обещали поставить 18 MLRS, но пока что их на Украине не видели. Эти установки могут нанести болезненные потери и даже замедлить продвижение российских войск на определённых направлениях (за счёт дефицита снарядов), но не более того.