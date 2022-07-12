«Сбегут на Днепр». Военный эксперт рассказал о главном, что потеряли ВСУ в боях с Россией - 13.07.2022 Украина.ру
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«Сбегут на Днепр». Военный эксперт рассказал о главном, что потеряли ВСУ в боях с Россией
«Сбегут на Днепр». Военный эксперт рассказал о главном, что потеряли ВСУ в боях с Россией - 13.07.2022 Украина.ру
«Сбегут на Днепр». Военный эксперт рассказал о главном, что потеряли ВСУ в боях с Россией
Наиболее боеспособная часть ВСУ постепенно уничтожается. Они заполняются представителями теробороны, а это наспех мобилизованные солдаты, сержанты и младшее офицерское звено. Боевая слаженность у них слабая, люди не имеют должной подготовки, рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-07-12T11:30
2022-07-13T11:11
новости
всу
россия
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Поэтому для&nbsp;противника было бы разумнее отойти на&nbsp;рубежи Днепра и&nbsp;создавать там &laquo;Восточный вал&raquo; времен Великой Отечественной войны, заключил собеседник издания.&nbsp;
/20220513/1033957932.html
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новости, всу, россия

«Сбегут на Днепр». Военный эксперт рассказал о главном, что потеряли ВСУ в боях с Россией

11:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота МВД ЛНР по выявлению огневых точек ВСУ в Харьковской области
Работа МВД ЛНР по выявлению огневых точек ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Наиболее боеспособная часть ВСУ постепенно уничтожается. Они заполняются представителями теробороны, а это наспех мобилизованные солдаты, сержанты и младшее офицерское звено. Боевая слаженность у них слабая, люди не имеют должной подготовки, рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Геннадий Алехин
13 мая, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
«Любой нормальный военный понимает, что у них потеряна стратегическая инициатива и устойчивость в обороне, несмотря на прибывающие американские РСЗО HIMARS и гаубицы M-777. Да, это в какой-то мере усилит оборону ВСУ, но не сыграет решающую роль», — указал Алехин.
Поэтому для противника было бы разумнее отойти на рубежи Днепра и создавать там «Восточный вал» времен Великой Отечественной войны, заключил собеседник издания.
 
 
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