«Сбегут на Днепр». Военный эксперт рассказал о главном, что потеряли ВСУ в боях с Россией
11:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота МВД ЛНР по выявлению огневых точек ВСУ в Харьковской области
Наиболее боеспособная часть ВСУ постепенно уничтожается. Они заполняются представителями теробороны, а это наспех мобилизованные солдаты, сержанты и младшее офицерское звено. Боевая слаженность у них слабая, люди не имеют должной подготовки, рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
«Любой нормальный военный понимает, что у них потеряна стратегическая инициатива и устойчивость в обороне, несмотря на прибывающие американские РСЗО HIMARS и гаубицы M-777. Да, это в какой-то мере усилит оборону ВСУ, но не сыграет решающую роль», — указал Алехин.
Поэтому для противника было бы разумнее отойти на рубежи Днепра и создавать там «Восточный вал» времен Великой Отечественной войны, заключил собеседник издания.