https://ukraina.ru/20220712/1034338805.html

«Сбегут на Днепр». Военный эксперт рассказал о главном, что потеряли ВСУ в боях с Россией

«Сбегут на Днепр». Военный эксперт рассказал о главном, что потеряли ВСУ в боях с Россией - 13.07.2022 Украина.ру

«Сбегут на Днепр». Военный эксперт рассказал о главном, что потеряли ВСУ в боях с Россией

Наиболее боеспособная часть ВСУ постепенно уничтожается. Они заполняются представителями теробороны, а это наспех мобилизованные солдаты, сержанты и младшее офицерское звено. Боевая слаженность у них слабая, люди не имеют должной подготовки, рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-07-12T11:30

2022-07-12T11:30

2022-07-13T11:11

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Поэтому для противника было бы разумнее отойти на рубежи Днепра и создавать там «Восточный вал» времен Великой Отечественной войны, заключил собеседник издания.

/20220513/1033957932.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия