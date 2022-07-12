Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск - 13.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск
Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск - 13.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск
ВСУ были вынуждены сбежать из Лисичанска в связи с хорошей работой точечной авиации и артиллерии союзных войска. У противника остается все меньше технических средств — артиллерии и бронетехники. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
2022-07-12T09:15
2022-07-13T11:11
новости
всу
лисичанск
славянск
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Мы не&nbsp;знаем, оставят ли ВСУ в&nbsp;Славянске коридоры для&nbsp;отхода или&nbsp;не оставят, а&nbsp;после взятия Славянска и&nbsp;Краматорска будет торг по&nbsp;поводу Авдеевки. Либо мы их там всех уничтожаем, либо каким-то способом частично они оттуда выходят, заключил собеседник издания.&nbsp;
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новости, всу, лисичанск, славянск

Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск

09:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВСУ были вынуждены сбежать из Лисичанска в связи с хорошей работой точечной авиации и артиллерии союзных войска. У противника остается все меньше технических средств — артиллерии и бронетехники. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
Геннадий Дубовой интервью
6 июля, 16:31
Геннадий Дубовой: Пленные вэсэушники говорят, что кадровые офицеры воевать не хотят, понимая, что Донбасс сдадутБоец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой рассказал Украина.ру, почему ВСУ так быстро сдали Лисичанск
«Типа того, что у них еще остается армия и, в конце концов, с тактической точки зрения им кем-то надо дыры на фронте затыкать. Если бы они потеряли эту группировку, 12 тысяч, или, по другим данным, 18 тысяч, то в данных условиях для Украины это существенный и невосполнимый урон. Поэтому им оставалось только уходить. А дальше будет битва за Славянск», — указал Дубовой.
Мы не знаем, оставят ли ВСУ в Славянске коридоры для отхода или не оставят, а после взятия Славянска и Краматорска будет торг по поводу Авдеевки. Либо мы их там всех уничтожаем, либо каким-то способом частично они оттуда выходят, заключил собеседник издания.
 
 
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