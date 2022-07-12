https://ukraina.ru/20220712/1034338056.html

Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск

Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск - 13.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск

ВСУ были вынуждены сбежать из Лисичанска в связи с хорошей работой точечной авиации и артиллерии союзных войска. У противника остается все меньше технических средств — артиллерии и бронетехники. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру

2022-07-12T09:15

2022-07-12T09:15

2022-07-13T11:11

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Мы не знаем, оставят ли ВСУ в Славянске коридоры для отхода или не оставят, а после взятия Славянска и Краматорска будет торг по поводу Авдеевки. Либо мы их там всех уничтожаем, либо каким-то способом частично они оттуда выходят, заключил собеседник издания.

/20220706/1034304142.html

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