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Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск
Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск - 13.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск
ВСУ были вынуждены сбежать из Лисичанска в связи с хорошей работой точечной авиации и артиллерии союзных войска. У противника остается все меньше технических средств — артиллерии и бронетехники. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
2022-07-12T09:15
2022-07-12T09:15
2022-07-13T11:11
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лисичанск
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Мы не знаем, оставят ли ВСУ в Славянске коридоры для отхода или не оставят, а после взятия Славянска и Краматорска будет торг по поводу Авдеевки. Либо мы их там всех уничтожаем, либо каким-то способом частично они оттуда выходят, заключил собеседник издания.
/20220706/1034304142.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, лисичанск, славянск
Военный эксперт объяснил, что бы началось, если бы ВСУ не сбежали из Лисичанска в Славянск
09:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
ВСУ были вынуждены сбежать из Лисичанска в связи с хорошей работой точечной авиации и артиллерии союзных войска. У противника остается все меньше технических средств — артиллерии и бронетехники. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру