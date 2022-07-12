https://ukraina.ru/20220712/1034337612.html

Неменский: «украинский рекорд» Джонсона побить будет сложно

Неменский: «украинский рекорд» Джонсона побить будет сложно - 13.07.2022 Украина.ру

Неменский: «украинский рекорд» Джонсона побить будет сложно

На прошлой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон уволился. Такую же судьбу прочат и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и нескольким другим европейским политикам. Тенденция ли это, и как ситуация связана с украинским вопросом, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский

2022-07-12T09:00

2022-07-12T09:00

2022-07-13T11:11

новости

неменский

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«Все эти проблемы, которые возникают в европейской экономике, — они могут иметь политические последствия и их очень опасаются там политики. Но я так понимаю, что британский кризис напрямую с Украиной не связан, и по украинской теме там есть надпартийный консенсус, так что даже при радикальной смене власти Великобритания вряд ли откажется от основных направлений своего отношения к России и по восточной Европе», — сказал эксперт.Однако, оговорился он, роль Джонсона в разжигании и поддержании украинского конфликта была столь весомой, что такое сможет повторить не любой политик даже при сохранении тенденции.Хотя, действительно, личный фактор Джонсона в развязывании и поддержании этого конфликта велик, может быть, негативное влияние Великобритании несколько снизится, но это непринципиальное изменение.Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.

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новости, неменский