Неменский: «украинский рекорд» Джонсона побить будет сложно - 13.07.2022 Украина.ру
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Неменский: «украинский рекорд» Джонсона побить будет сложно
Неменский: «украинский рекорд» Джонсона побить будет сложно - 13.07.2022 Украина.ру
Неменский: «украинский рекорд» Джонсона побить будет сложно
На прошлой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон уволился. Такую же судьбу прочат и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и нескольким другим европейским политикам. Тенденция ли это, и как ситуация связана с украинским вопросом, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
2022-07-12T09:00
2022-07-13T11:11
новости
неменский
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&laquo;Все эти проблемы, которые возникают в&nbsp;европейской экономике,&nbsp;&mdash; они могут иметь политические последствия и&nbsp;их очень опасаются там политики. Но я так понимаю, что британский кризис напрямую с&nbsp;Украиной не&nbsp;связан, и&nbsp;по украинской теме там есть надпартийный консенсус, так что даже при&nbsp;радикальной смене власти Великобритания вряд ли откажется от&nbsp;основных направлений своего отношения к&nbsp;России и&nbsp;по восточной Европе&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал эксперт.Однако, оговорился он, роль Джонсона в&nbsp;разжигании и&nbsp;поддержании украинского конфликта была столь весомой, что такое сможет повторить не&nbsp;любой политик даже при&nbsp;сохранении тенденции.Хотя, действительно, личный фактор Джонсона в&nbsp;развязывании и&nbsp;поддержании этого конфликта велик, может быть, негативное влияние Великобритании несколько снизится, но&nbsp;это непринципиальное изменение.Борис Джонсон&nbsp;подал в&nbsp;отставку 7 июля, побив рекорд на&nbsp;самый краткий срок пребывания в&nbsp;этой должности, начиная с&nbsp;1900 года.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в&nbsp;стране правительственный кризис: за&nbsp;два дня кабмин покинули более 50 человек, в&nbsp;том числе более 10-ти министров. Они заявили о&nbsp;недоверии Джонсону и&nbsp;несогласии с&nbsp;его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в&nbsp;Палате общин британского парламента&nbsp;Криса Пинчера, который&nbsp;в&nbsp;состоянии алкогольного опьянения домогался до&nbsp;двух мужчин в&nbsp;общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на&nbsp;высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на&nbsp;то, что знал об&nbsp;аналогичных случаях с&nbsp;домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до&nbsp;тех пор, пока не&nbsp;будет назначен новый глава кабмина.Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.
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новости, неменский

Неменский: «украинский рекорд» Джонсона побить будет сложно

09:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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На прошлой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон уволился. Такую же судьбу прочат и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и нескольким другим европейским политикам. Тенденция ли это, и как ситуация связана с украинским вопросом, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
«Все эти проблемы, которые возникают в европейской экономике, — они могут иметь политические последствия и их очень опасаются там политики. Но я так понимаю, что британский кризис напрямую с Украиной не связан, и по украинской теме там есть надпартийный консенсус, так что даже при радикальной смене власти Великобритания вряд ли откажется от основных направлений своего отношения к России и по восточной Европе», — сказал эксперт.
Однако, оговорился он, роль Джонсона в разжигании и поддержании украинского конфликта была столь весомой, что такое сможет повторить не любой политик даже при сохранении тенденции.
Хотя, действительно, личный фактор Джонсона в развязывании и поддержании этого конфликта велик, может быть, негативное влияние Великобритании несколько снизится, но это непринципиальное изменение.
Кирилл Стремоусов интервью - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:10
Кирилл Стремоусов о покушении на главу ВГА Сальдо и референдуме в Херсонской областиО ситуации в Херсоне, покушении на главу ВГО Сальдо и планируемой украинской властью операции по возвращению юга страны изданию Украина.ру рассказывает заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.
Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.
В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.
Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.
Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.
 
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