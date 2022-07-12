https://ukraina.ru/20220712/1034336347.html

Кирилл Стремоусов о покушении на главу ВГА Сальдо и референдуме в Херсонской области

Кирилл Стремоусов о покушении на главу ВГА Сальдо и референдуме в Херсонской области - 13.07.2022 Украина.ру

Кирилл Стремоусов о покушении на главу ВГА Сальдо и референдуме в Херсонской области

О ситуации в Херсоне, покушении на главу ВГО Сальдо и планируемой украинской властью операции по возвращению юга страны изданию Украина.ру рассказывает заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-07-12T08:10

2022-07-12T08:10

2022-07-13T11:11

интервью

херсон

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— Кирилл, расскажите последние новости, что все же с Владимиром Сальдо?— С Владимиром Сальдо все в порядке, ничего не случилось, кроме того, что бдительные жители города Херсона опять выявили взрывное устройство, которое было заложено одной из диверсионно-разведывательных групп, которые постоянно сейчас зачищаются по городу.Поступила команда из Центра представителей нацистской власти в Украине делать в Херсоне как можно больше террора, страхов, взрывов. Прежде всего, их даже не интересуют представители ВГА — я или Владимир Сальдо. Их интересует как можно больше крови на территории Херсона и Херсонской области, как это у них получалось последние восемь лет на Донбассе.— Уже нашли исполнителей?— Находят постоянно исполнителей, я не скажу о том, что нашли — не нашли, но постоянно кого-то задерживают. Нам об этом не сообщают, у нас из этого не делают шоу, как это делается на украинской стороне, не стреляют в ноги пленным.Эти люди поступают сразу в фильтрационные центры, где через таких же самых задержанных выявляются такие же самые потенциальные представители этих разных групп, которые являются членами диверсионных групп.— Как можно противостоять таким попыткам массового террора, которые сейчас стали, к сожалению, популярны?— Первое — необходимо из себя вырвать страх и понимать, что на самом деле идет война, что в этой войне, как показывает практика, с украинской стороны никого никто не собирается брать в плен, и жизнь раненным никто не собирается оставлять.Поэтому второе — это бдительность, третье — понимание того, что это не просто какая-то непонятная агрессия, которая идет относительно русской культуры — это борьба с фашизмом, то бишь, неонацизмом, который, никак не прикрываясь продолжает ту историю, которую мы когда-то не закончили в 1945 году, когда осталась группировка неофашистов, представителей колониальных настроений, которые сегодня поглядывают на Россию, в том числе и Украину.Украина, благодаря этим походам в Европу за последние несколько десятилетий превратилась в криптоколонию, из которой высасывали практически все соки.Эта же участь ждала бы и Россию, где уже в ближайшее время, если бы что-то случилось, или не дай бог бы случилось в России, то, конечно же, первым делом заявили об однополых браках и о том, что на самом деле является извращенной формой понимания слова «культура».Справедливость вообще бы канула в лету. Поэтому то, что Владимир Путин принял решение и все-таки начал, не затягивая, как это произошло в 1941 году борьбу с фашизмом, это очень правильно. Я думаю, что многие еще до конца не осознали, но познают потихонечку всю эту трагедию — того, что могло произойти.Как вы видите — накачивание оружием нацистов на самом деле очень опасно и могло действительно повлечь за собой колоссальные жертвы, если бы это сделали нацисты и первыми напали на Крым, на Донбасс.Тогда бы мы могли оказаться в том самом июне 1941 года, когда мы вынуждены были откатываться назад для того, чтобы собираться и каким-то образом пытаться людей вернуть в понимание того, что это не какая-то история, не касающаяся нас — эта история коснулась каждого из нас.— Что вы думаете о том, что вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала покинуть юг Херсонской области, о том, что якобы будут бои за возвращение территорий Украине. Какие настроения в Херсонской области у простых граждан?— Во-первых, бежать людям с территории Херсонской области, это так Ирина Верещук на сытый желудок совершенно неадекватно может рассуждать, с учетом того, что мы можем говорить, что да, есть трудности и у тех людей, которые поехали в Европу, и у тех людей, которые поехали в Россию и в другие страны.Понятно, что процесс акклиматизации всегда очень тяжелый, а если говорить о трудностях, которые испытывают люди, то я не рекомендовал бы сегодня бежать куда-то, или каким-то образом уходить из своих домов, потому что как показывает практика — там хорошо, где нас нет, и никому мы не нужны.Поэтому мы однозначно понимаем, что ударной силы у украинской армии нет, да и мотивировка людей, которые хотят освобождать город Херсон, для многих непонятна. Освобождать от кого? От жителей Херсонской области, которые на самом деле не хотят, чтобы на территории области пролилась кровь и были разрушения? Ведь и так Херсон и Херсонская область вообще не пострадали во время начала специальной военной операции.Поэтому если проводить социологический опрос, который мы постоянно проводим, фактически 99% населения Херсонской области не готовы к таким «освобождениям», организованным Вооруженными силами Украины (ВСУ).Поэтому я вам еще раз со всей ответственностью заявляю, что бежать из Херсона нет смысла, да, думаю, что никто нас нигде не ждет. Поэтому будем до конца находиться на территории города. Ничего страшного, как в Мариуполе, я думаю, нас не ждет.— И все же против горожан ВСУ применяет ракетные системы залпового огня, то есть американских HIMARS. Как можно противостоять этому?— У нас потихонечку готовится противовоздушная оборона, изучаются тактически части этого процесса. Понятно, что американцам выгодно, чем больше будет разрушений, тем ближе они будут к своим целям. Мы видим, что Америка всегда, и во времена Второй мировой войны, играла роль некого наблюдателя. Но именно на войне Америка всегда зарабатывала и строила свое благосостояние.Поэтому когда мы знаем, что залп HIMARS стоит 125 тысяч долларов, а за короткое время таким образом потрачены миллионы долларов, — это еще раз говорит о том, что Америка является страшным организатором всего, что связано с разрушениями.У США есть свои имперские и колониальные планы. Для них простые люди ничего не значат.Поэтому, поставляя оружие и продолжая страшную войну, в которой с их стороны делается все, чтобы жертв было больше, США совершают преступление. А вот со стороны России были попытки максимально избежать жертв, особенно среди мирного населения.— Что касается России. В СМИ распространяется информация относительно референдума о вступлении Херсонской области в РФ. Когда будет, идет ли подготовка к нему?— Референдум в любом случае пройдет, потому что волеизъявление людей на самом деле определит с юридической точки зрения, чего они хотят.Я даже не сомневаюсь, что большая часть жителей Херсонской области проголосует за вступление в Российскую Федерацию. Тогда вырисуется очертания хоть каких-то перспектив, потому что последнее десятилетие в Украине путь в Европу показал, что главное в решении на пути в Европу было голосование в Верховной Ради по легализации однополых браков.Для меня это свидетельствует о том, что этот путь не просто тупиковый — этот путь попахивает дьявольщиной.Поэтому мы говорим, что референдум состоится, это всего лишь один из юридических моментов, который уже не остановит строительство Российской Федерации на территории Херсонской области.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, херсон