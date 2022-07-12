https://ukraina.ru/20220712/1034334554.html

Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах

Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах - 13.07.2022 Украина.ру

Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах

США и Британия будут использовать Прибалтику для провокаций против России и «поддержки» Украины, рассказала в интервью Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран

2022-07-12T09:00

2022-07-12T09:00

2022-07-13T11:11

новости

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034334554.jpg?10334620931657699895

«Они всегда выступали, продолжают выступать в этой роли. Фактически сегодня они являются слугами двух господ — и американцев обслуживают, и британцев. Это не очень удобное состояние, но они сами сделали этот выбор», — сказала она.По мнению журналистки, прибалты могут шантажировать Россию такими кейсами, как попытка торговой блокады Калининграда и похожими. При этом, отмечает она, помощь Украине будет не такой эффективной, как если бы Британия помогала ей самостоятельно.Кроме того, заметила Шафран, европейцам «старой закалки» такие действия невыгодны. Она привела пример, если бы провокацию совершила Норвегия, общество говорило бы о гораздо более серьезных проблемах.Резюмируя эту тему, журналистка напомнила слова президента РФ Владимира Путина, что «мы еще по-настоящему не начали отвечать».Полный текст интервью читайте здесь.

/20211129/1032760435.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, прибалтика