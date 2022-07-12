https://ukraina.ru/20220712/1034334554.html
Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах
Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах - 13.07.2022 Украина.ру
Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах
США и Британия будут использовать Прибалтику для провокаций против России и «поддержки» Украины, рассказала в интервью Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
2022-07-12T09:00
2022-07-12T09:00
2022-07-13T11:11
новости
прибалтика
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«Они всегда выступали, продолжают выступать в этой роли. Фактически сегодня они являются слугами двух господ — и американцев обслуживают, и британцев. Это не очень удобное состояние, но они сами сделали этот выбор», — сказала она.По мнению журналистки, прибалты могут шантажировать Россию такими кейсами, как попытка торговой блокады Калининграда и похожими. При этом, отмечает она, помощь Украине будет не такой эффективной, как если бы Британия помогала ей самостоятельно.Кроме того, заметила Шафран, европейцам «старой закалки» такие действия невыгодны. Она привела пример, если бы провокацию совершила Норвегия, общество говорило бы о гораздо более серьезных проблемах.Резюмируя эту тему, журналистка напомнила слова президента РФ Владимира Путина, что «мы еще по-настоящему не начали отвечать».Полный текст интервью читайте здесь.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, прибалтика
Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах
09:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
США и Британия будут использовать Прибалтику для провокаций против России и «поддержки» Украины, рассказала в интервью Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
«Они всегда выступали, продолжают выступать в этой роли. Фактически сегодня они являются слугами двух господ — и американцев обслуживают, и британцев. Это не очень удобное состояние, но они сами сделали этот выбор», — сказала она.
По мнению журналистки, прибалты могут шантажировать Россию такими кейсами, как попытка торговой блокады Калининграда и похожими. При этом, отмечает она, помощь Украине будет не такой эффективной, как если бы Британия помогала ей самостоятельно.
Кроме того, заметила Шафран, европейцам «старой закалки» такие действия невыгодны. Она привела пример, если бы провокацию совершила Норвегия, общество говорило бы о гораздо более серьезных проблемах.
Резюмируя эту тему, журналистка напомнила слова президента РФ Владимира Путина, что «мы еще по-настоящему не начали отвечать».
Полный текст интервью читайте здесь
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