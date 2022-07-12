Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах - 13.07.2022 Украина.ру
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Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах
Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах - 13.07.2022 Украина.ру
Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах
США и Британия будут использовать Прибалтику для провокаций против России и «поддержки» Украины, рассказала в интервью Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
2022-07-12T09:00
2022-07-13T11:11
новости
прибалтика
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034334554.jpg?10334620931657699895
&laquo;Они всегда выступали, продолжают выступать в&nbsp;этой роли. Фактически сегодня они являются слугами двух господ&nbsp;&mdash; и&nbsp;американцев обслуживают, и&nbsp;британцев. Это не&nbsp;очень удобное состояние, но&nbsp;они сами сделали этот выбор&raquo;,&nbsp;&mdash; сказала она.По мнению журналистки, прибалты могут шантажировать Россию такими кейсами, как&nbsp;попытка торговой блокады Калининграда и&nbsp;похожими. При этом, отмечает она, помощь Украине будет не&nbsp;такой эффективной, как&nbsp;если бы Британия помогала ей самостоятельно.Кроме того, заметила Шафран, европейцам &laquo;старой закалки&raquo; такие действия невыгодны. Она привела пример, если бы провокацию совершила Норвегия, общество говорило бы о&nbsp;гораздо более серьезных проблемах.Резюмируя эту тему, журналистка напомнила слова президента РФ Владимира Путина, что &laquo;мы еще по-настоящему не&nbsp;начали отвечать&raquo;.Полный текст интервью читайте здесь.&nbsp;
/20211129/1032760435.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, прибалтика

Труффальдино из Риги: журналистка рассказала о роли Прибалтики в глобальных процессах

09:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© vk.com / Анна ШафранАнна Шафран
Анна Шафран - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© vk.com / Анна Шафран
Читать в
США и Британия будут использовать Прибалтику для провокаций против России и «поддержки» Украины, рассказала в интервью Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
«Они всегда выступали, продолжают выступать в этой роли. Фактически сегодня они являются слугами двух господ — и американцев обслуживают, и британцев. Это не очень удобное состояние, но они сами сделали этот выбор», — сказала она.
По мнению журналистки, прибалты могут шантажировать Россию такими кейсами, как попытка торговой блокады Калининграда и похожими. При этом, отмечает она, помощь Украине будет не такой эффективной, как если бы Британия помогала ей самостоятельно.
Кроме того, заметила Шафран, европейцам «старой закалки» такие действия невыгодны. Она привела пример, если бы провокацию совершила Норвегия, общество говорило бы о гораздо более серьезных проблемах.
- РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 13:36
«Великая европейская стена». Польша и Прибалтика отгораживаются от БелоруссииБрюссель в три раза увеличит размер выделяемых Литве, Латвии и Польше средств на укрепление границы ЕС с Белоруссией — на это выделят 200 миллионов евро. Решение принято Европейской комиссией из-за миграционного кризиса. Но только ли в этом заключается причина укрепления границы?
Резюмируя эту тему, журналистка напомнила слова президента РФ Владимира Путина, что «мы еще по-настоящему не начали отвечать».
Полный текст интервью читайте здесь.
 
 
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