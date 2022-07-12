«Финт ушами»: Анна Шафран высказалась об отставке Джонсона - 13.07.2022 Украина.ру
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«Финт ушами»: Анна Шафран высказалась об отставке Джонсона
«Финт ушами»: Анна Шафран высказалась об отставке Джонсона - 13.07.2022 Украина.ру
«Финт ушами»: Анна Шафран высказалась об отставке Джонсона
Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - игра внутренних элит и ничего не изменит во внешней политики Соединенного Королевства, объяснила в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
2022-07-12T08:15
2022-07-13T11:11
новости
борис джонсон
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&laquo;Мы наблюдаем в&nbsp;связи с&nbsp;этим такой финт ушами&nbsp;&mdash; Борис Джонсон уходит, но&nbsp;не уходит, он еще будет на&nbsp;своем посту до&nbsp;октября, и&nbsp;этот уход его вовсе не&nbsp;резок, он связан с&nbsp;очередным электоральным циклом. Если бы все было по-настоящему, то премьер-министр был бы сменен прямо сейчас&raquo;,&nbsp;&mdash; сказала она.По мнению журналистки, политическими играми британское население отвлекает население от&nbsp;роста цен на&nbsp;продукты и&nbsp;ЖКХ и&nbsp;прочих внутренних проблем.Она также добавила, что отставка премьер-министра&nbsp;&mdash; один из&nbsp;этапов закрепления преемственности во&nbsp;внешней политике государства. Шафран уверена, что правительством Великобритании будет продолжен антироссийский курс.Полный текст интервью читайте здесь.&nbsp;&nbsp;
/20220707/1034309952.html
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, борис джонсон

«Финт ушами»: Анна Шафран высказалась об отставке Джонсона

08:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© president.gov.uaБорис Джонсон
Борис Джонсон
© president.gov.ua
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Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - игра внутренних элит и ничего не изменит во внешней политики Соединенного Королевства, объяснила в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
«Мы наблюдаем в связи с этим такой финт ушами — Борис Джонсон уходит, но не уходит, он еще будет на своем посту до октября, и этот уход его вовсе не резок, он связан с очередным электоральным циклом. Если бы все было по-настоящему, то премьер-министр был бы сменен прямо сейчас», — сказала она.
По мнению журналистки, политическими играми британское население отвлекает население от роста цен на продукты и ЖКХ и прочих внутренних проблем.
Борис Джонсон Зеленский Киев
7 июля, 14:13
«Тонущий корабль бежит от крысы». Премьер Джонсон прощается, но пока не уходитПремьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с занимаемого поста и уже переговорил на этот счет с Королевой. Впрочем, как ожидается, он все равно попытается удержаться у власти минимум до осени. И это имеет прямую связь с событиями на Украине
Она также добавила, что отставка премьер-министра — один из этапов закрепления преемственности во внешней политике государства. Шафран уверена, что правительством Великобритании будет продолжен антироссийский курс.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
 
 
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