«Финт ушами»: Анна Шафран высказалась об отставке Джонсона

«Тонущий корабль бежит от крысы». Премьер Джонсон прощается, но пока не уходит Премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с занимаемого поста и уже переговорил на этот счет с Королевой. Впрочем, как ожидается, он все равно попытается удержаться у власти минимум до осени. И это имеет прямую связь с событиями на Украине