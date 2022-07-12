https://ukraina.ru/20220712/1034333841.html
«Финт ушами»: Анна Шафран высказалась об отставке Джонсона
«Финт ушами»: Анна Шафран высказалась об отставке Джонсона - 13.07.2022 Украина.ру
«Финт ушами»: Анна Шафран высказалась об отставке Джонсона
Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - игра внутренних элит и ничего не изменит во внешней политики Соединенного Королевства, объяснила в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
2022-07-12T08:15
2022-07-12T08:15
2022-07-13T11:11
новости
борис джонсон
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«Мы наблюдаем в связи с этим такой финт ушами — Борис Джонсон уходит, но не уходит, он еще будет на своем посту до октября, и этот уход его вовсе не резок, он связан с очередным электоральным циклом. Если бы все было по-настоящему, то премьер-министр был бы сменен прямо сейчас», — сказала она.По мнению журналистки, политическими играми британское население отвлекает население от роста цен на продукты и ЖКХ и прочих внутренних проблем.Она также добавила, что отставка премьер-министра — один из этапов закрепления преемственности во внешней политике государства. Шафран уверена, что правительством Великобритании будет продолжен антироссийский курс.Полный текст интервью читайте здесь.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, борис джонсон
«Финт ушами»: Анна Шафран высказалась об отставке Джонсона
08:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - игра внутренних элит и ничего не изменит во внешней политики Соединенного Королевства, объяснила в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
«Мы наблюдаем в связи с этим такой финт ушами — Борис Джонсон уходит, но не уходит, он еще будет на своем посту до октября, и этот уход его вовсе не резок, он связан с очередным электоральным циклом. Если бы все было по-настоящему, то премьер-министр был бы сменен прямо сейчас», — сказала она.
По мнению журналистки, политическими играми британское население отвлекает население от роста цен на продукты и ЖКХ и прочих внутренних проблем.
Она также добавила, что отставка премьер-министра — один из этапов закрепления преемственности во внешней политике государства. Шафран уверена, что правительством Великобритании будет продолжен антироссийский курс.
Полный текст интервью читайте здесь
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