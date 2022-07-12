https://ukraina.ru/20220712/1034333665.html

Польский журналист: потопленный Титаник «Джонсон» рискует стать самым известным неплательщиком алиментов

Польский журналист: потопленный Титаник «Джонсон» рискует стать самым известным неплательщиком алиментов - 13.07.2022 Украина.ру

Польский журналист: потопленный Титаник «Джонсон» рискует стать самым известным неплательщиком алиментов

Перспективы без пяти минут бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона сложно оценить, поскольку сейчас политик переживает крайне негативный период своей жизни, черная полоса настигла не только его карьеру, но еще финансы и личную жизнь. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский журналист, проживающий в Великобритании, Томаш Мацейчук

2022-07-12T07:45

2022-07-12T07:45

2022-07-13T11:11

новости

джонсон

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«У него много детей, в том числе внебрачных, от разных женщин. Он должен оплачивать алименты, и у него с этим не всегда хорошо. У него нет хорошей машины, и дом у него не самый лучший. Человек сейчас теряет свой главный источник дохода. И что дальше с ним будет — это хороший вопрос. Его сейчас реально затопили как "Титаник", он сейчас идет на дно, и в плане политическом, и в плане финансовом», — сказал Мацейчук.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джонсон