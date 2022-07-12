Польский журналист: потопленный Титаник «Джонсон» рискует стать самым известным неплательщиком алиментов - 13.07.2022 Украина.ру
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Польский журналист: потопленный Титаник «Джонсон» рискует стать самым известным неплательщиком алиментов
Польский журналист: потопленный Титаник «Джонсон» рискует стать самым известным неплательщиком алиментов - 13.07.2022 Украина.ру
Польский журналист: потопленный Титаник «Джонсон» рискует стать самым известным неплательщиком алиментов
Перспективы без пяти минут бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона сложно оценить, поскольку сейчас политик переживает крайне негативный период своей жизни, черная полоса настигла не только его карьеру, но еще финансы и личную жизнь. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский журналист, проживающий в Великобритании, Томаш Мацейчук
2022-07-12T07:45
2022-07-13T11:11
новости
джонсон
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&laquo;У него много детей, в&nbsp;том числе внебрачных, от&nbsp;разных женщин. Он должен оплачивать алименты, и&nbsp;у него с&nbsp;этим не&nbsp;всегда хорошо. У него нет хорошей машины, и&nbsp;дом у&nbsp;него не&nbsp;самый лучший. Человек сейчас теряет свой главный источник дохода. И что дальше с&nbsp;ним будет&nbsp;&mdash; это хороший вопрос. Его сейчас реально затопили как "Титаник", он сейчас идет на&nbsp;дно, и&nbsp;в плане политическом, и&nbsp;в плане финансовом&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Мацейчук.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в&nbsp;стране правительственный кризис: за&nbsp;два дня кабмин покинули более 50 человек, в&nbsp;том числе более 10-ти министров. Они заявили о&nbsp;недоверии Джонсону и&nbsp;несогласии с&nbsp;его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в&nbsp;Палате общин британского парламента&nbsp;Криса Пинчера, который&nbsp;в&nbsp;состоянии алкогольного опьянения домогался до&nbsp;двух мужчин в&nbsp;общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на&nbsp;высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на&nbsp;то, что знал об&nbsp;аналогичных случаях с&nbsp;домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до&nbsp;тех пор, пока не&nbsp;будет назначен новый глава кабмина.Томаш Мацейчук&nbsp;&mdash; польский политолог, блогер и&nbsp;журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в&nbsp;РФ за&nbsp;оскорбительные высказывания в&nbsp;адрес россиян.Полный текст интервью можно прочитать&nbsp;здесь.
/20220711/1034332524.html
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452
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4.7
96
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60
новости, джонсон

Польский журналист: потопленный Титаник «Джонсон» рискует стать самым известным неплательщиком алиментов

07:45 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© AP / Bernat ArmangueБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP / Bernat Armangue
Читать в
Перспективы без пяти минут бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона сложно оценить, поскольку сейчас политик переживает крайне негативный период своей жизни, черная полоса настигла не только его карьеру, но еще финансы и личную жизнь. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский журналист, проживающий в Великобритании, Томаш Мацейчук
«У него много детей, в том числе внебрачных, от разных женщин. Он должен оплачивать алименты, и у него с этим не всегда хорошо. У него нет хорошей машины, и дом у него не самый лучший. Человек сейчас теряет свой главный источник дохода. И что дальше с ним будет — это хороший вопрос. Его сейчас реально затопили как "Титаник", он сейчас идет на дно, и в плане политическом, и в плане финансовом», — сказал Мацейчук.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 15:50
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Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.
В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.
Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.
Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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