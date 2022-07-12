«Тащил партию на дно»: эксперт рассказал, что будет происходить в Великобритании после отставки Джонсона - 13.07.2022 Украина.ру
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«Тащил партию на дно»: эксперт рассказал, что будет происходить в Великобритании после отставки Джонсона
«Тащил партию на дно»: эксперт рассказал, что будет происходить в Великобритании после отставки Джонсона - 13.07.2022 Украина.ру
«Тащил партию на дно»: эксперт рассказал, что будет происходить в Великобритании после отставки Джонсона
После ухода премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона проблемы в стране не решатся, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
2022-07-12T07:30
2022-07-13T11:11
новости
великобритания
борис джонсон
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034333479.jpg?10339659741657699895
Ранее в&nbsp;обращении к&nbsp;нации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о&nbsp;своем уходе с&nbsp;постов премьер-министра Великобритании и&nbsp;лидера Консервативной партии.&laquo;Борис Джонсон на&nbsp;протяжении последнего полугода тащил Консервативную партию на&nbsp;дно. Рейтинги у&nbsp;него были ниже, чем рейтинги Консервативной партии в&nbsp;целом, но&nbsp;это не&nbsp;значит, что после его ухода что-то внезапно поменяется резко в&nbsp;лучшую сторону для&nbsp;этой политической силы. Основные темы, которые сейчас довлеют над&nbsp;британским истеблишментом&nbsp;&mdash; это экономический кризис, проблемы с&nbsp;инфляцией, топливный кризис. Они не&nbsp;решатся после ухода Бориса Джонсона&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Дудаков.По его мнению, консерваторы даже со&nbsp;сменой лидера будут находиться в&nbsp;уязвимой и&nbsp;слабой позиции, и&nbsp;если они пройдут на&nbsp;следующий год парламентские выборы, то с&nbsp;высокой вероятности они проигрывают, и&nbsp;к власти придет Лейбористская партия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.&nbsp;
/20220707/1034309952.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, борис джонсон

«Тащил партию на дно»: эксперт рассказал, что будет происходить в Великобритании после отставки Джонсона

07:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© president.gov.uaБорис Джонсон
Борис Джонсон
© president.gov.ua
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После ухода премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона проблемы в стране не решатся, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
Ранее в обращении к нации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своем уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.
«Борис Джонсон на протяжении последнего полугода тащил Консервативную партию на дно. Рейтинги у него были ниже, чем рейтинги Консервативной партии в целом, но это не значит, что после его ухода что-то внезапно поменяется резко в лучшую сторону для этой политической силы. Основные темы, которые сейчас довлеют над британским истеблишментом — это экономический кризис, проблемы с инфляцией, топливный кризис. Они не решатся после ухода Бориса Джонсона», — сказал Дудаков.
Борис Джонсон Зеленский Киев
7 июля, 14:13
«Тонущий корабль бежит от крысы». Премьер Джонсон прощается, но пока не уходитПремьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с занимаемого поста и уже переговорил на этот счет с Королевой. Впрочем, как ожидается, он все равно попытается удержаться у власти минимум до осени. И это имеет прямую связь с событиями на Украине
По его мнению, консерваторы даже со сменой лидера будут находиться в уязвимой и слабой позиции, и если они пройдут на следующий год парламентские выборы, то с высокой вероятности они проигрывают, и к власти придет Лейбористская партия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
 
НовостиВеликобританияБорис Джонсон
 
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