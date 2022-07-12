«Тащил партию на дно»: эксперт рассказал, что будет происходить в Великобритании после отставки Джонсона
07:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
После ухода премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона проблемы в стране не решатся, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
Ранее в обращении к нации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своем уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.
«Борис Джонсон на протяжении последнего полугода тащил Консервативную партию на дно. Рейтинги у него были ниже, чем рейтинги Консервативной партии в целом, но это не значит, что после его ухода что-то внезапно поменяется резко в лучшую сторону для этой политической силы. Основные темы, которые сейчас довлеют над британским истеблишментом — это экономический кризис, проблемы с инфляцией, топливный кризис. Они не решатся после ухода Бориса Джонсона», — сказал Дудаков.
7 июля, 14:13«Тонущий корабль бежит от крысы». Премьер Джонсон прощается, но пока не уходитПремьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с занимаемого поста и уже переговорил на этот счет с Королевой. Впрочем, как ожидается, он все равно попытается удержаться у власти минимум до осени. И это имеет прямую связь с событиями на Украине
По его мнению, консерваторы даже со сменой лидера будут находиться в уязвимой и слабой позиции, и если они пройдут на следующий год парламентские выборы, то с высокой вероятности они проигрывают, и к власти придет Лейбористская партия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.