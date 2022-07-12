https://ukraina.ru/20220712/1034333479.html

«Тащил партию на дно»: эксперт рассказал, что будет происходить в Великобритании после отставки Джонсона

«Тащил партию на дно»: эксперт рассказал, что будет происходить в Великобритании после отставки Джонсона - 13.07.2022 Украина.ру

«Тащил партию на дно»: эксперт рассказал, что будет происходить в Великобритании после отставки Джонсона

После ухода премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона проблемы в стране не решатся, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру

2022-07-12T07:30

2022-07-12T07:30

2022-07-13T11:11

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великобритания

борис джонсон

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Ранее в обращении к нации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своем уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.«Борис Джонсон на протяжении последнего полугода тащил Консервативную партию на дно. Рейтинги у него были ниже, чем рейтинги Консервативной партии в целом, но это не значит, что после его ухода что-то внезапно поменяется резко в лучшую сторону для этой политической силы. Основные темы, которые сейчас довлеют над британским истеблишментом — это экономический кризис, проблемы с инфляцией, топливный кризис. Они не решатся после ухода Бориса Джонсона», — сказал Дудаков.По его мнению, консерваторы даже со сменой лидера будут находиться в уязвимой и слабой позиции, и если они пройдут на следующий год парламентские выборы, то с высокой вероятности они проигрывают, и к власти придет Лейбористская партия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, борис джонсон