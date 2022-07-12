https://ukraina.ru/20220712/1034328877.html
От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии
От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии - 13.07.2022 Украина.ру
От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии
Британцы хотят видеть у власти «свежего политика, который не опозорился всякими скандалами», при этом политику он должен сохранить объявившего об отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал польский журналист Томаш Мацейчук
2022-07-12T06:30
2022-07-12T06:30
2022-07-13T11:11
новости
британия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034328877.jpg?10263245601657699895
«Британцы хотят такую политику. Они хотят, чтобы у власти были консерваторы, и чтобы политика, направленная против [Владимира] Путина и России продолжалась, и чтобы дальше вкачивались деньги в армию. И все это будет продолжаться», — сказал он.Мацейчук добавил, что, несмотря на «пугалки» Джонсона, что после него в стране наступит хаос и к власти придут коммунисты, британцы понимают, что политика государства с его уходом никак не изменится.Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.Полный текст интервью читайте здесь.
/20220711/1034328294.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, британия
От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии
06:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Британцы хотят видеть у власти «свежего политика, который не опозорился всякими скандалами», при этом политику он должен сохранить объявившего об отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал польский журналист Томаш Мацейчук
«Британцы хотят такую политику. Они хотят, чтобы у власти были консерваторы, и чтобы политика, направленная против [Владимира] Путина и России продолжалась, и чтобы дальше вкачивались деньги в армию. И все это будет продолжаться», — сказал он.
Мацейчук добавил, что, несмотря на «пугалки» Джонсона, что после него в стране наступит хаос и к власти придут коммунисты, британцы понимают, что политика государства с его уходом никак не изменится.
Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.
Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.
В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.
Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.
Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.
Полный текст интервью читайте здесь
.