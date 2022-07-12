От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии - 13.07.2022 Украина.ру
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От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии
От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии - 13.07.2022 Украина.ру
От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии
Британцы хотят видеть у власти «свежего политика, который не опозорился всякими скандалами», при этом политику он должен сохранить объявившего об отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал польский журналист Томаш Мацейчук
2022-07-12T06:30
2022-07-13T11:11
новости
британия
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&laquo;Британцы хотят такую политику. Они хотят, чтобы у&nbsp;власти были консерваторы, и&nbsp;чтобы политика, направленная против [Владимира] Путина&nbsp;и&nbsp;России продолжалась, и&nbsp;чтобы дальше вкачивались деньги в&nbsp;армию. И все это будет продолжаться&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал он.Мацейчук добавил, что, несмотря на &laquo;пугалки&raquo; Джонсона, что после него в&nbsp;стране наступит хаос и&nbsp;к власти придут коммунисты, британцы понимают, что политика государства с&nbsp;его уходом никак не&nbsp;изменится.Борис Джонсон подал в&nbsp;отставку 7 июля, побив рекорд на&nbsp;самый краткий срок пребывания в&nbsp;этой должности, начиная с&nbsp;1900 года.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в&nbsp;стране правительственный кризис: за&nbsp;два дня кабмин покинули более 50 человек, в&nbsp;том числе более 10-ти министров. Они заявили о&nbsp;недоверии Джонсону и&nbsp;несогласии с&nbsp;его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в&nbsp;Палате общин британского парламента&nbsp;Криса Пинчера, который&nbsp;в&nbsp;состоянии алкогольного опьянения домогался до&nbsp;двух мужчин в&nbsp;общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на&nbsp;высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на&nbsp;то, что знал об&nbsp;аналогичных случаях с&nbsp;домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до&nbsp;тех пор, пока не&nbsp;будет назначен новый глава кабмина.Томаш Мацейчук&nbsp;&mdash; польский политолог, блогер и&nbsp;журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в&nbsp;РФ за&nbsp;оскорбительные высказывания в&nbsp;адрес россиян.Полный текст интервью читайте&nbsp;здесь.
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия

От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии

06:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Британцы хотят видеть у власти «свежего политика, который не опозорился всякими скандалами», при этом политику он должен сохранить объявившего об отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал польский журналист Томаш Мацейчук
«Британцы хотят такую политику. Они хотят, чтобы у власти были консерваторы, и чтобы политика, направленная против [Владимира] Путина и России продолжалась, и чтобы дальше вкачивались деньги в армию. И все это будет продолжаться», — сказал он.
Мацейчук добавил, что, несмотря на «пугалки» Джонсона, что после него в стране наступит хаос и к власти придут коммунисты, британцы понимают, что политика государства с его уходом никак не изменится.
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 09:07
«Политическая агония»: депутат Госдумы высмеял приказ Зеленского отвоевать юг УкраиныДепутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет 10 июля назвал политической агонией приказ Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга Украины, передает РИА Новости
Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.
Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.
В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.
Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.
Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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