https://ukraina.ru/20220712/1034328877.html

От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии

От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии - 13.07.2022 Украина.ру

От перемены мест Джонсонов политика не меняется: польский журналист оценил перспективы Британии

Британцы хотят видеть у власти «свежего политика, который не опозорился всякими скандалами», при этом политику он должен сохранить объявившего об отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал польский журналист Томаш Мацейчук

2022-07-12T06:30

2022-07-12T06:30

2022-07-13T11:11

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«Британцы хотят такую политику. Они хотят, чтобы у власти были консерваторы, и чтобы политика, направленная против [Владимира] Путина и России продолжалась, и чтобы дальше вкачивались деньги в армию. И все это будет продолжаться», — сказал он.Мацейчук добавил, что, несмотря на «пугалки» Джонсона, что после него в стране наступит хаос и к власти придут коммунисты, британцы понимают, что политика государства с его уходом никак не изменится.Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за оскорбительные высказывания в адрес россиян.Полный текст интервью читайте здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия