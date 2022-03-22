Журналист информационного агентства News Front Юлия Витязева в интервью Украина.ру прокомментировала готовность Зеленского к переговорам с Путиным, а также отказ России от ведения переговоров с Японией по мирному договору

00:50 — Зеленский заявил о готовности общаться с Путиным на темы Крыма и Донбасса. Каковы истинные цели Киева;

06:23 — Интересен ли Европе Зеленский или это никому не нужная марионетка;

11:23 — Как скажется на России пятый пакет санкций от ЕС;

14:11 — Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору. Под чью дудку пляшет Япония;

16:11 — При каких условиях возобновятся отношения России и США? Нужно ли их сохранять;

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.