Экономист и публицист Михаил Хазин рассказал о том, выдержит ли Запад санкционную войну с Россией, а также дал свою оценку спецоперации и изменениям в обществе, к которым она приведёт

0:22 — Экономическая оценка итогов спецоперации за три недели; 5:23 — Взаимозависимость России с Европой; 9:51 — Перемены внутри России; 11:17 — Восстановление экономики Украины: есть ли смысл? Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.