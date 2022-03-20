0:22 — Экономическая оценка итогов спецоперации за три недели;
5:23 — Взаимозависимость России с Европой;
9:51 — Перемены внутри России;
11:17 — Восстановление экономики Украины: есть ли смысл?
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.