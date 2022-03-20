Российские войска ПВО сбили очередную ракету комплекса "Точка-У", которую вооружённые силы Украины выпустили на Бердянск (Запорожская область)

Пострадал жилой сектор. На кадрах видны обломки ракеты, упавшей недалеко от Бердянска, а также дом, разрушенный кассетной частью "Точки-У" днём ранее. Из-за попадания ракеты в жилом помещении началось возгорание, было повреждено несколько комнат. По словам хозяина дома, попадание произошло ночью, когда все спали. В результате обстрела семья осталась без жилья.

Ранее обломки ракет "Точка-У" были найдены в окрестностях Мелитополя. По сообщению Министерства Обороны РФ, ракеты с кассетными боевыми частями запускались с подконтрольной Киеву территории и уничтожались российскими средствами ПВО.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.