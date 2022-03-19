В Крыму состоялся автопробег в честь восьмой годовщины возвращения полуострова в состав России. В нём приняли участие несколько десятков мотоциклистов и множество автомобилистов. Транспортные средства участников пробега были украшены флагами России и ДНР, а также символом "Z" в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине

Колонна из транспортных средств выехала из Симферополя и добралась до Севастополя, где проехала по центральным улицам города. Затем участники проследовали к Сапун-горе, после чего направились к горе Гасфорта. Завершилось мероприятие праздничным концертом.