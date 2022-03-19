Депутат Новосибирского городского совета Ростислав Антонов, находящийся сейчас в Донецке с гуманитарной миссией, рассказал о ситуации в ДНР и на освобождённых территориях, о том, какие основные проблемы испытывают люди и как они воспринимают спецоперацию РФ

0:22 — Причины поездки в Донбасс; 1:43 — Сравнение текущих событий с событиями 2014 года; 5:09 — Наиболее проблемные гуманитарные направления; 11:02 — Как жители ДНР и освобождённых территорий относятся к спецоперации РФ; Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.