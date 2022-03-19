Министерство обороны России продолжает изучать материалы украинских лабораторий о реализации военно-биологических программ США и союзников по блоку НАТО на территории Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооружённых сил РФ Игорь Кириллов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данные о наличии биолабораторий США на Украине полностью меняют картину вовлеченности Вашингтона, и это инструмент прямой угрозы для РФ. Россия стала запрашивать проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по биолабораториям США на Украине.

В свою очередь, в ООН заявляют, что у них нет возможностей и легитимного мандата для проверки данных о работе биолабораторий США на Украине. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщила высокий представитель организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. В организации также признали, что, в связи с выше изложенным, они не могут в полной мере отреагировать на информацию о биологических угрозах.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.