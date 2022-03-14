По предварительным данным, ракету удалось сбить. Уже известно, что ударившая по Донецку «Точка-У» несла запрещенный кассетный заряд в самый центр многотысячного города, где нет военных объектов.
В Донецкой народной республике объявят траур.
В начале 2022 года ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Во время проведения операции в распоряжении российских военных оказался приказ о подготовке нападения Киева на республики Донбасса в начале марта.