0:14 — Репрессии украинской власти;
3:56 — Борьба с западными фейками;
7:05 — Накачка Украины оружием;
10:59 — Реакция Европы на беспредел, который сейчас творится на Украине;
16:03 — Каким будет итог для Украины?
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины.
В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.