Политолог, член Центрального совета партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Михеев рассказал, что будет с организаторами репрессий на Украине, к чему приведёт накачка Украины оружием и какое будущее ждёт эту страну

0:14 — Репрессии украинской власти;



3:56 — Борьба с западными фейками;



7:05 — Накачка Украины оружием;



10:59 — Реакция Европы на беспредел, который сейчас творится на Украине;



16:03 — Каким будет итог для Украины?

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины.

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.