0:18 — Почему военная спецоперация России на Украине началась только сейчас и почему боевые действия длятся уже третью неделю;
17:02 – Насколько эффективно действует украинская армия на украинском направлении;
18:14 – Сколько мирных граждан погибло во время спецоперации на Украине;
20:54 – Репрессии против оппозиционеров: почему обезумела украинская власть и чем всё это закончится;
29:50 — Почему СБУ по отношению к украинским оппозиционерам действует настолько топорно;
33:05 — Когда стоит ожидать окончания спецоперации на Украине и чем она закончится