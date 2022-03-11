Политолог Ростислав Ищенко в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал о том, почему военная спецоперация России на Украине началась сейчас, а не в 2014 году, почему боевые действия длятся уже третью неделю , а также почему украинская власть начала "охоту на ведьм" и чем всё это завершится

0:18 — Почему военная спецоперация России на Украине началась только сейчас и почему боевые действия длятся уже третью неделю;

17:02 – Насколько эффективно действует украинская армия на украинском направлении;

18:14 – Сколько мирных граждан погибло во время спецоперации на Украине;

20:54 – Репрессии против оппозиционеров: почему обезумела украинская власть и чем всё это закончится;

29:50 — Почему СБУ по отношению к украинским оппозиционерам действует настолько топорно;

33:05 — Когда стоит ожидать окончания спецоперации на Украине и чем она закончится