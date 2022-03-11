Народный депутат Украины V - VI созывов Алексей Журавко в эфире Украина.ру рассказал о реальной обстановке в освобожденном Херсоне, а также об активной пропаганде Запада и властей Украины против России

00:56 — СБУ зачищает всех несогласных с политикой власти. Что ждет виновных в этих репрессиях;

04:40 — Реальная обстановка в Херсоне и фейки со стороны украинских СМИ;

12:10 — Украинская и западная пропаганда. Работа машины расчеловечивания. Как это прекратить.

Генпрокурор Украины продолжает заочно арестовывать известных россиян © Facebook, Ирина Венедиктова Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.