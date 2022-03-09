Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер "Славянской гвардии" Владимир Рогов рассказал об обстановке в Запорожской области и дал прогноз по разрешению конфликтной ситуации на Украине

00:47 — Обстановка в Запорожской области и сотрудничество с украинской властью;

04:45 — Экономическая поддержка жителей освобожденных российскими войсками территорий Украины;

06:20 — Рычаги воздействия на финансовую структуру Украины;

08:52 — Насколько легитимна новая власть в Запорожской области;

12:59 — Что будет дальше? Прогноз ситуации от Владимира Рогова.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.