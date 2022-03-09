Студенты и преподаватели крупнейшего в Сирии университета Баас в Дамаске вышли на улицы в поддержку спецоперации России на Украине. В митинге приняли участие около 20 000 человек

Участников можно увидеть марширующими и размахивающими сирийскими и российскими флагами, а также держащими плакаты с изображением президента России Владимира Путина.

«Около 20 000 студентов собрались на территории университета на массовом митинге, организованном в поддержку российский операции на Украине в знак солидарности с российскими Вооруженными силами и в поддержку президента России Владимира Путина. Россия была с нами, поэтому мы за Россию. Это наш долг, и это меньшее, что мы можем сделать сейчас», — заявил аль Хатиб.