Журналист, телерадиоведущая Анна Шафран в эфире Украина.ру рассказала об отношениях России и США, а также о положительных моментах в вопросе санкций против России

00:40 — Высказывание сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине;

08:12 — Обвинение Вашингтона в адрес властей Китая;

19:35 — Сколько потребуется времени России, чтобы "стать на собственные рельсы"?

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.