Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк побывал на улице Юннатов на окраине Донецка в Петровском районе и показал последствия ночного обстрела со стороны ВСУ

По словам местных жителей, украинская армия начала обстрел в 2 часа ночи. ВСУ не гнушаются атаковать даже жилые районы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.