В столице Болгарии Софии на Бульваре Царя-Освободителя активисты осквернили памятник Советской армии, который был установлен в 1954 году в благодарность советским войскам за победу над фашизмом

Монумент в честь советских воинов-освободителей изрисовали цветными красками из баллончиков. Вандалы не скупились на оскорбления в адрес России и её руководства и надписи в знак солидарности с Украиной.

Памятник представляет собой фигуру советского солдата, держащего пистолет-пулемет Шпагина, около него стоят мужчина и женщина — рабочий и крестьянка из Болгарии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливать со стороны ВСУ, есть погибшие.