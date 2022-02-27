Корреспонденты Украина.ру пообщались с пленными украинскими военными в Донецке. Они рассказали, как российская армия обращается с солдатами ВСУ, почему сложили оружие и как на самом деле оценивают действия украинских властей. Подробнее – в нашем эксклюзивном материале

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.