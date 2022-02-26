Руководитель координационно-правового центра «Война и мир» Андрей Седлов рассказал, что происходит сегодня в прифронтовых поселках Донбасса и в чем нуждаются жители республик.
Боевые действия продолжаются на всей линии соприкосновения, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ выросла и носит хаотичный характер. Под обстрелы попали десятки населенных пунктов, есть погибшие.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.