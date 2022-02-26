Журналисты издания Украина.ру сейчас находятся в Донбассе, откуда ведут репортажи о происходящем в республиках

В ЛНР сообщили о 595 обстрелах со стороны ВСУ за последние 9 дней © РИА Новости, Максим Захаров / Перейти в фотобанк Андрей Седлов рассказал, что происходит сегодня в прифронтовых поселках Донбасса и в чем нуждаются жители республик.

Боевые действия продолжаются на всей линии соприкосновения, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ выросла и носит хаотичный характер. Под обстрелы попали десятки населенных пунктов, есть погибшие.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.