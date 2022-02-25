01:05 — Зеленский заявил, что мировые державы оставили Украину в одиночестве. Можно ли уже "списать" Зеленского?
02:00 — Президент Зеленский запросил помощи у "Бухарестской девятки";
03:48 — В Офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе;
06:17 — Сколько времени может занять военная спецоперация на Украине?
08:18 — К какому сценарию приведет окончание спецоперации на Украине?
11:42 — В каком статусе будет Владимир Зеленский после окончания спецоперации?
13:14 — Польша закрывает небо для России. Чехия останавливает выдачу вида на жительство для граждан России. Эффективно ли такое давление?
15:33 — Лоббистские структуры в принятии санкций против России;
20:31 — Как происходит движение и вкладывание денежных средств среди лоббистов?