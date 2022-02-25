Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Лошкарёв рассказал о том, какое будущее ждёт президента Украины Владимира Зеленского, а также о влиянии крупных лоббистских структур в принятии мер против России

01:05 — Зеленский заявил, что мировые державы оставили Украину в одиночестве. Можно ли уже "списать" Зеленского?

02:00 — Президент Зеленский запросил помощи у "Бухарестской девятки";

03:48 — В Офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе;

Андрей Суздальцев: на переговорах с Россией Украину будут представлять полевые командиры ВСУ © Владимир Трефилов 06:17 — Сколько времени может занять военная спецоперация на Украине?

08:18 — К какому сценарию приведет окончание спецоперации на Украине?

11:42 — В каком статусе будет Владимир Зеленский после окончания спецоперации?

13:14 — Польша закрывает небо для России. Чехия останавливает выдачу вида на жительство для граждан России. Эффективно ли такое давление?

15:33 — Лоббистские структуры в принятии санкций против России;

20:31 — Как происходит движение и вкладывание денежных средств среди лоббистов?