Киевляне продолжают оставаться в столичном метро после объявления в городе воздушной тревоги

На кадрах видео, снятого на станциях "Шулявская" и "Вокзальная", жители целыми семьями расположились в переходах подземки. Некоторые имеют при себе чемоданы с вещами.

В четверг, 24 февраля на официальном сайте метрополитена было опубликовано объявление о переходе работы метро на бесплатный для пассажиров режим. Как отметили в ведомстве, метрополитен продолжает работать в прежнем графике. Столичный горсовет в четверг сообщил о переоборудовании четырех станций метрополитена в бомбоубежища. Так, через "Житомирскую", "Святошин", "Нивки" и "Берестейскую" поезда следуют без остановки. Их можно использовать как укрытие в случае воздушной тревоги. Все остальные подземные станции метро также доступны в качестве укрытия.

В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. В понедельник он подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации.