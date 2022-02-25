Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном":

00:53 — Действительно ли Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе?

03:45 — Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк: боевые действия нужно прекращать. Идет ли Украина на попятную?

08:13 — Владимир Зеленский назвал вводимые против России санкции недостаточными;

16:57 — Россия агрессор? Дальнейшие отношения между жителями Украины и России;

26:46 — Стоит ли ожидать более серьезных мер и санкций со стороны США и Запада?

33:36 — Сколько времени продлится спецоперация ВС России на Украине.