00:53 — Действительно ли Киев готов к переговорам с Москвой о нейтральном статусе?
03:45 — Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк: боевые действия нужно прекращать. Идет ли Украина на попятную?
08:13 — Владимир Зеленский назвал вводимые против России санкции недостаточными;
16:57 — Россия агрессор? Дальнейшие отношения между жителями Украины и России;
26:46 — Стоит ли ожидать более серьезных мер и санкций со стороны США и Запада?
33:36 — Сколько времени продлится спецоперация ВС России на Украине.