Депутат Верховной рады V созыва, общественный деятель Василий Волга в эфире Украина.ру оценил текущую ситуацию в Донбассе, а также прокомментировал желание Украины вернуть ядерный статус и рассказал, почему выступление Президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности было провальным

00:45 — В ожидании войны: о чём думают сейчас киевляне и к чему они готовятся?

03:10 — Провальное выступление Зеленского на Мюнхенской конференции;

06:30 — Чего ожидать от саммита Путина и Байдена;

11:35 — Зеленский ждёт признания Россией республик Донбасса?

18:22 — Выход Украины из Будапештского меморандума: что разыгрывает Зеленский;

21:00 — "Украина — мертворожденное дитя".

Восьмая годовщина Евромайдана. Итоги и перспективы. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. При этом в Киеве заявили об обстрелах позиций ВСУ. Республики объявили всеобщую мобилизацию. В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о том, что власти приступили к эвакуации жителей республик в Россию в связи с обстрелами. Вечером того же дня в Ростовскую область начали прибывать первые автобусы с беженцами. Президент России Владимир Путин призвал власти Украины сесть за стол переговоров с самопровозглашенными республиками. Он в очередной раз подчеркнул, что залогом восстановления гражданского мира на Украине является выполнение Минских договоренностей, которые игнорируются Киевом.