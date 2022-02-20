Известный советский и украинский композитор Владимир Быстряков в эксклюзивном интервью Украина.ру прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг участия в песенном конкурсе "Евровидение" украинской исполнительницы Алины Паш, и спрогнозировал результат, который может получить Украина в этом году

0:37 — Сюжет об Алине Паш;

2:14 — Украинский национальный отбор на Евровидение: осталось ли там хоть что-нибудь от музыки? Почему этот процесс настолько заполитизирован?

6:50 — Роль в скандале вокруг Алины Паш одесского неонациста Сергея Стерненко. Почему он и ему подобные стали диктовать правила в украинском мире искусства?

8:03 — Будет ли Украина принимать участие в конкурсе Евровидение — 2022 или Европа лишит её этой возможности?

10:40 — Какое место может занять Украина на Евровидении, если всё же сможет принять участие в этом году? По какому принципу в данном конкурсе выбирается победитель?

13:00 — Насколько травля, которую устраивают украинским музыкантам националисты, помогает этим исполнителям реализоваться в других странах? Кто на Украине преграждает путь талантливым артистам и для чего это делается?

18:50 — Провал фильма режиссёра Олега Сенцова "Носорог" в украинском прокате. Чем это вызвано?

Напомним, певица Алина Паш победила в национальном отборе от Украины на «Евровидение» 2022 года. Но на конкурс Алина не поедет: националисты устроили ей настоящую травлю из-за того, что она, якобы, посещала Крым без разрешения украинских властей. В итоге, Алина Паш была вынуждена отказаться от участия в "Евровидении".