00:39 — Очередной перенос даты "вторжения" России на Украину;
02:00 — Рассмотрение в Государственной Думе обращения к Президенту РФ Владимиру Путину о признании республик Донбасса;
08:44 — Обращение президента США Джо Байдена к гражданам России;
11:40 — Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины. Россия указана как угроза;
14:42 — Предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности;
16:57 — Возможно ли повторение сценария с Берлинской стеной в ситуации с Украиной
20:20 — Вопросы от зрителей: