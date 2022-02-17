Писатель, член Совета партии «Справедливая Россия - За Правду» Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал о том, как "двойной" проект обращения к Путину по вопросу признания республик Донбасса сыграл злую шутку с канцлером Германии Шольцем, а также объяснил, чего ожидать от Мюнхенской конференции по безопасности без участия представителей от РФ

00:39 — Очередной перенос даты "вторжения" России на Украину; 02:00 — Рассмотрение в Государственной Думе обращения к Президенту РФ Владимиру Путину о признании республик Донбасса; 08:44 — Обращение президента США Джо Байдена к гражданам России; 11:40 — Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины. Россия указана как угроза; 14:42 — Предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности; 16:57 — Возможно ли повторение сценария с Берлинской стеной в ситуации с Украиной 20:20 — Вопросы от зрителей: