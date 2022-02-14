Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал о настроениях, преобладающих в Киеве в данный момент, а также о том, до какого предела может дойти эскалация конфликта и какими могут быть действия Российской Федерации:

0:50 — Панические настроения в Киеве: ситуация накаляется. Что дальше? «Запускает дурочку»: Погребинский оценил шансы на встречу Зеленского и Путина © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

4:20 — Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что народным депутатам закрыли выезд из страны. С чем это связано?

7:17 — Почти половина населения Украины допускают возможность "российского вторжения". Как это объяснить и чего можно ожидать в этой связи;

14:24 — Выездное заседание СНБО в Харькове и санкции против телеканала "Наш";

20:00 — Украина отказывается от членства в НАТО? Как трактовать заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией?

Западные СМИ продолжают нагнетать истерию вокруг угрозы "российского вторжения" на Украину. Очередная дата назначена на 16 февраля.