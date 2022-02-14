0:50 — Панические настроения в Киеве: ситуация накаляется. Что дальше?
4:20 — Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что народным депутатам закрыли выезд из страны. С чем это связано?
7:17 — Почти половина населения Украины допускают возможность "российского вторжения". Как это объяснить и чего можно ожидать в этой связи;
14:24 — Выездное заседание СНБО в Харькове и санкции против телеканала "Наш";
20:00 — Украина отказывается от членства в НАТО? Как трактовать заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией?
Западные СМИ продолжают нагнетать истерию вокруг угрозы "российского вторжения" на Украину. Очередная дата назначена на 16 февраля.