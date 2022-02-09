Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью Украина.ру рассказал, какие последствия для России будет иметь размещение противоракетных комплексов THAAD под Харьковом, а также о возможных путях решения украинского вопроса

00:47- Украина попросила США разместить комплексы THAAD под Харьковом;

07:39 — Пересечение "красных линий" и "адские санкции" против РФ со стороны Запада;

12:30 — Возможно ли повторение трагического июня 1941 года в отношении Донбасса?

21:10 — Могут ли украинские отряды территориальной обороны создать видимые проблемы?

30:27 — Можно ли решить украинский вопрос без войны?

Напомним, что Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства. Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тысячи километров.