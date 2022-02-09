0:18 — Запасов газа в Европе осталось всего на 6 недель. Насколько вероятен дефицит энергоносителей в случае если США введёт санкции против России, а европейские страны их поддержат;
3:08 — Насколько проблематичен для Европы может быть следующий отопительный сезон? К чему в этой связи стоит готовиться Украине?
6:45 — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией Минск прекратит поставлять Киеву горюче-смазочные материалы. Насколько это может ухудшить боеспособность украинской армии? Найдётся ли чем заменить эти ресурсы в долгосрочной перспективе?
10:06 — Насколько существенно спекуляции на тему "угрозы российского вторжения" влияют на цену энергоносителей и насколько это может навредить самой Украине;
11:47 — Какова вероятность деэскалации конфликта между Украиной и Россией.