Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью "Украина.ру" рассказал об угрозах полномасштабного топливного кризиса на Украине, а также о том, каким может быть для Украины и Европы следующий отопительный сезон и как многочисленные спекуляции на тему "российского вторжения" повысили стоимость энергоносителей:

0:18 — Запасов газа в Европе осталось всего на 6 недель. Насколько вероятен дефицит энергоносителей в случае если США введёт санкции против России, а европейские страны их поддержат;

3:08 — Насколько проблематичен для Европы может быть следующий отопительный сезон? К чему в этой связи стоит готовиться Украине?

6:45 — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией Минск прекратит поставлять Киеву горюче-смазочные материалы. Насколько это может ухудшить боеспособность украинской армии? Найдётся ли чем заменить эти ресурсы в долгосрочной перспективе?

10:06 — Насколько существенно спекуляции на тему "угрозы российского вторжения" влияют на цену энергоносителей и насколько это может навредить самой Украине;

11:47 — Какова вероятность деэскалации конфликта между Украиной и Россией.