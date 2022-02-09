Политолог Сергей Марков в студии Украина.ру прокомментировал совместные заявления России и Китая в ходе проведения XXIV Зимних Олимпийских игр, а также рассказал о возможных провокация со стороны Украины и США

00:45 — Олимпийские игры в Китае. Отношения России и Китая.

07:24 — Стоит ли ожидать провокаций во время проведения олимпийских игр со стороны Украины?

13:59 — Может ли Россия использовать карту углубления отношений с Китаем для решения украинского вопроса?

XXIV Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а также — в городах Чжанцзякоу и Яньцине. Всего разыгрывается 109 комплектов медалей. Пекин был объявлен столицей проведения Олимпиады на сессии Международного Олимпийского комитета 31 июля 2015 года в Куала-Лумпуре.