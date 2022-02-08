Политолог Сергей Марков в студии Украина.ру прокомментировал совместные заявления России и Китая в ходе проведения XXIV Зимних Олимпийских игр, а также рассказал о возможных провокация со стороны Украины и США

Украина.ру на Youtube Бандеровцы в Крыму! Веселовский рассказал, как искоренить местечковый нацизм