На восточном берегу Крыма начали сносить первую и никогда не работавшую атомную электростанцию

Щёлкинская АЭС должна была снабжать энергией весь Крым. Ее строительство началось в 1975 году, но после трагедии в Чернобыле возведение станции остановили.

Сегодня АЭС в Щёлкино остается самым популярным из заброшенных объектов Крыма. На территории станции несколько лет подряд проводился знаменитый фестиваль «КаZАнтип». Крым: год рекордов и дорога в будущее. Как и чем живёт полуостров © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

За снос АЭС взялся частный подрядчик, в планах сравнять ее с землей до конца 2022 года. Оставшийся лом черного металла и щебень будут проданы, а мусор утилизирован.

Сегодня снесены почти все здания, кроме реакторного и машинного отделений.

Объект уничтожают из соображений безопасности. Туристы часто получают травмы, а иногда и погибают. В 2020 году на территории АЭС покончил с собой местный житель, а подросток сорвался в люк шахты, гуляя по станции с мамой. В 2021 году от взрыва в бывшем хранилище нефтепродуктов скончался один из разборщиков станции. Нередко здесь умирают и искатели металлолома.