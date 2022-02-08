Щёлкинская АЭС должна была снабжать энергией весь Крым. Ее строительство началось в 1975 году, но после трагедии в Чернобыле возведение станции остановили.
Сегодня АЭС в Щёлкино остается самым популярным из заброшенных объектов Крыма. На территории станции несколько лет подряд проводился знаменитый фестиваль «КаZАнтип».
За снос АЭС взялся частный подрядчик, в планах сравнять ее с землей до конца 2022 года. Оставшийся лом черного металла и щебень будут проданы, а мусор утилизирован.
Сегодня снесены почти все здания, кроме реакторного и машинного отделений.
Объект уничтожают из соображений безопасности. Туристы часто получают травмы, а иногда и погибают. В 2020 году на территории АЭС покончил с собой местный житель, а подросток сорвался в люк шахты, гуляя по станции с мамой. В 2021 году от взрыва в бывшем хранилище нефтепродуктов скончался один из разборщиков станции. Нередко здесь умирают и искатели металлолома.