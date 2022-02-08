Политолог Богдан Безпалько в студии Украина.ру прокомментировал ряд встреч лидеров стран, состоявшихся на этой неделе, а также рассказал, как заставить Украину исполнять Минские соглашения

00:38 — Встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца; 03:10 — Альтернативные пути поставки газа в Европу; 05:25 — Встреча Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона; 12:47 — Министерство иностранных дел РФ обвиняет США в двуличии из-за ядерного оружия в Европе; 16:42 — Заявление министра обороны Украины о возможном вторжении России на Украину; 21:10 — Как заставить Украину выполнять Минские соглашения; 28:33 — Развёртывание территориальной обороны на Украине Напомним, в понедельник, 7 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча Президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца. А в Москве встретились президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон. На вторник, 8 февраля, запланирована встреча Президента Франции Эммануэля Макрона с Президентом Украины Владимиром Зеленским.