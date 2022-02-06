Политолог Алексей Мухин в интервью Украина.ру объяснил, почему США начинают избавляться от Украины как от токсичного груза и рассказал об интересах Турции относительно украинских территорий

00:56 — МИД Белоруссии выразил протест Киеву из-за запуска беспилотника. Стоит ли ожидать очередного скандала; 02:47 — Лукашенко намерен закупить военную технику у РФ; 04:07 — Процедура согласования кандидатуры Бринк на должность посла США на Украине. Изменится ли что-нибудь с её назначением; 06:23 — Встреча президента Турции Эрдогана с президентом Украины Зеленским в Киеве. Итоги; 09:44 — Эрдоган выразил желание встретиться с Путиным; 11:21 — США обвиняют Россию в намерении использовать в качестве предлога для вторжения на Украину сфабрикованное видео