Политолог-американист Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру проанализировала совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии

Также политолог рассказала, чем обернётся для США союз России и Китая и насколько велика вероятность провокаций во время Олимпиады, стартовавшей в Пекине в минувшую пятницу:

0:23 — Укрепление российско-китайских отношений: как это повлияет на расстановку сил на глобальной арене и какой может быть реакция США;

4:10 — Насколько велика вероятность того, что союз России и Китая сможет отобрать монополию американцев на термин "демократия"; Россия и Китай договорились покончить с доминированием США - The Telegraph © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

5:40 — Как в контексте сближения РФ и КНР будут складываться наши отношения с США. Какие преимущества в данном случае получает Россия;

7:35 — Каким образом Россия может усилить свои позиции и какова роль Китая в этом процессе.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 4 февраля посетил Китай. Главы государств провели переговоры в Пекине и приняли участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. По итогам встречи двух лидеров было принято совместное заявление России и Китая. Многие эксперты называют его началом новой эпохи в международных отношениях.