Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал совместное заявление России и Китая по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина

00:30 — Могут ли Россия и Китай создать альянс против Запада?

06:05 — Какие еще страны готовы противостоять США?

09:55 — Поставки российского газа в Китай и фактор "Северного потока-2";

18:15 — Вероятность провокаций от США и Украины во время Олимпиады в Пекине.

Ранее в Пекине завершились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые продолжались почти три часа. Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайским лидером изложил линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности, китайский лидер поддержал Россию. В ходе обсуждения сторонами международной проблематики лидеры двух стран уделили внимание напряженности, которую нагнетает Запад вокруг Москвы и Пекина. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. После переговоров Владимир Путин посетил церемонию открытия Олимпийских игр.