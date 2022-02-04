00:58 — Развертывание территориальной обороны на Украине. Для чего это делается?
08:14 — Глава МИД Украины исключил предоставление особенного статуса Донбассу. Что дальше?
16:27 — Верховная рада проголосовала за создание временной следственной комиссии (ВСК) по Крыму. С какой целью это сделано и чем может завершиться?
22:40 — США подняли в воздух сразу три «самолета Судного дня». На кого рассчитан этот сигнал и какими могут быть последствия данного шага;
24:52 — В Германии запретили вещание телеканала RT DE. Как ответит Россия?
26:52 — Когда закончится коронавирус, и вернёмся ли мы к прежнему образу жизни?
32:26 — Сколько времени потребуется России, чтобы возобновить развитие экономики после пандемии коронавируса?