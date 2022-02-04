Политолог Ростислав Ищенко рассказал, кто виноват в потере Крыма и чем закончатся попытки его вернуть. А также проанализировал, готовы ли США к ядерной войне на деле. Подробнее - в новом выпуске проекта "Ищенко о главном"

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