00:41 — Договор о гарантиях безопасности России, США и НАТО;
04:32 — Первый в истории «настоящий» реверс газа из Венгрии на Украину;
07:05 — Зеленский запускает процесс отмены призыва на срочную военную службу;
11:44 — Сколько может копиться государственный долг и нужно ли его отдавать?
13:34 — СНБО: о необходимости подписания новых договоренностей;
16:43 — На Украину прибыл шестой самолет с военной помощью из США. Для чего страну так активно накачивают оружием?
17:43 — Кому интереснее нынешняя гонка вооружений — Зеленскому или Западу?