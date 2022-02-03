Писатель, публицист Николай Стариков в интервью Украина.ру проанализировал переговоры России и США по гарантиям безопасности, а также рассказал о том, зачем на Украине увеличивают численность вооружённых сил и что представляет собой «настоящий» реверс газа из Венгрии на Украину

00:41 — Договор о гарантиях безопасности России, США и НАТО;

04:32 — Первый в истории «настоящий» реверс газа из Венгрии на Украину;

07:05 — Зеленский запускает процесс отмены призыва на срочную военную службу;

11:44 — Сколько может копиться государственный долг и нужно ли его отдавать?

13:34 — СНБО: о необходимости подписания новых договоренностей;

16:43 — На Украину прибыл шестой самолет с военной помощью из США. Для чего страну так активно накачивают оружием?

17:43 — Кому интереснее нынешняя гонка вооружений — Зеленскому или Западу?